У ЄС таке рішення засудили. Назвали його невиправданим та безпідставним.

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Не було жодних підстав для рішення російської влади, крім як крок у відповідь,

– зауважили в СБУ.

ЄС видворив десятки російських дипломатів

Через напад Росії на Україну ЄС вислав десятки російських дипломатів.

Лише наприкінці березня Ірландія, Бельгія, Нідерланди та Чехія видали накази про вислання загалом 43 співробітників російського посольства. Їх, до речі, підозрюють у шпигунстві.

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