Россия высылает 4 шведских дипломатов: в Стокгольме готовят ответ
Источник:твиттер Анн Линде
Россия не удовлетворена тем, что Швеция помогает Украине. Так что государство-агрессор "показало на двери" 4 шведским дипломатам. В Стокгольме готовы ответить на это.
Ранее и Швеция объявила персонами нон грата трех российских диппредставителей. Ситуацию с дипломатическим конфликтом прокомментировала глава МИД Швеции Анн Линде.
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Действия России – неоправданные, – глава МИД Швеции
Действия России неоправданны и непропорциональны. Высылая западных дипломатов, Россия усиливает свою международную изоляцию. Швеция соответствующим образом отреагирует на неоправданные действия России,
– написала Линде.
Отметим, что 26 апреля в МИД России вызвали посла Швеции Маллену Мард. Ей заявили решительный протест относительно "враждебных действий" Стокгольма. Поэтому государство-агрессор решило объявить персонами нон грата несколько шведских дипломатов.Обратите внимание! В марте и апреле западные страны выслали десятки российских дипломатов после тех военных преступлений, которые совершила российская армия на украинской территории. Часть из диппредставителей обвинили в шпионаже.
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