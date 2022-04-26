Россия высылает 4 шведских дипломатов: в Стокгольме готовят ответ

26 апреля 2022 , 16:53
Читати новину українською

Источник:

твиттер Анн Линде

Россия не удовлетворена тем, что Швеция помогает Украине. Так что государство-агрессор "показало на двери" 4 шведским дипломатам. В Стокгольме готовы ответить на это.

Ранее и Швеция объявила персонами нон грата трех российских диппредставителей. Ситуацию с дипломатическим конфликтом прокомментировала глава МИД Швеции Анн Линде.

К теме США и Великобритания предоставили Швеции гарантии безопасности к принятию ее в НАТО, – СМИ

Действия России – неоправданные, – глава МИД Швеции

Действия России неоправданны и непропорциональны. Высылая западных дипломатов, Россия усиливает свою международную изоляцию. Швеция соответствующим образом отреагирует на неоправданные действия России,
– написала Линде.

Отметим, что 26 апреля в МИД России вызвали посла Швеции Маллену Мард. Ей заявили решительный протест относительно "враждебных действий" Стокгольма. Поэтому государство-агрессор решило объявить персонами нон грата несколько шведских дипломатов.

Обратите внимание! В марте и апреле западные страны выслали десятки российских дипломатов после тех военных преступлений, которые совершила российская армия на украинской территории. Часть из диппредставителей обвинили в шпионаже.

Смотрите в видео: США собираются вернуть свое посольство в Киев

 

Автор: Ірина Пундор