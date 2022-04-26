Раніше і Швеція оголосила персонами нон ґрата трьох російських диппредставників. Ситуацію з дипломатичним конфліктом прокоментувала голова МЗС Швеції Анн Лінде.

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Дії Росії – невиправдані, – глава МЗС Швеції

Дії Росії невиправдані і непропорційні. Висилаючи західних дипломатів, Росія посилює свою міжнародну ізоляцію. Швеція відповідним чином відреагує на невиправдані дії Росії,

– написала Лінде.

Зазначимо, що 26 квітня в МЗС Росії викликала посла Швеції Малену Мард. Їй заявили рішучий протест щодо "ворожих дій" Стокгольма. Через це держава-агресорка вирішила оголосили персонами нон ґрата кількох шведських дипломатів.

Зверніть увагу! У березні та квітні західні країни вислали десятки російських дипломатів – після тих воєнних злочинів, які скоїла російська армія на українській території. Частину з диппредставників звинуватили у шпигунстві.

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