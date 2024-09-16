Капитан ВМС в запасе предположил, для чего Россия массово выводила корабли в Черное море

Россия 14 сентября вывела из Новороссийска в Черное море 16 своих кораблей, семь из которых – носители ракет "Калибров". Это связано с проведением в России стратегических учений ВМФ под названием "Океан-2024".

Такое мнение 24 Каналу озвучил капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко. Это первое такое учение за последние более 30 лет, где заявлено участие 400 кораблей и суден.

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"Я этот маневр прежде всего связываю с проведением в России сейчас стратегического учения ВМФ, которое называется "Океан-2024". Это первое такое огромное учение за последние более 30 лет, где они разрекламировали участие фактически 400 кораблей и суден", – пояснил он.

К слову, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сказал, что Россия вывела 16 кораблей в Черное море, потому что пыталась уберечь свои корабли и отражать вероятную атаку украинских морских дронов.

Есть ли угроза ракетных ударов

Андрей Рыженко отметил, что неизвестно, где оккупанты взяли аж 400 кораблей. Как показывают оптимистичные расчеты, у них сейчас может быть до 200 боевых кораблей с учетом построенных в течение последних 10 лет. Официально к учениям "Океан-2024" ни Черноморский флот, ни Каспийская флотилия, ни Средиземноморская эскадра не привлекались.

Я сказал, что эти маневры в рамках этого учения. Но угроза ракетных ударов, в принципе, остается. Потому что есть носители "Калибров" и в Черном, и в Каспийском море. Они могут достаточно серьезное количество ракет обеспечить. Последний раз во время атаки 26 августа было 28 ракет "Калибр",

– подчеркнул он.

Угроза для россиян

Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины отметил, что угроза для российских кораблей есть. Украинские морские дроны действуют вокруг главных российских морских баз и в Крыму, и, возможно, в Новороссийске. Очевидно, что перед масштабным выходом кораблей в море были инициированы дополнительные меры безопасности. Ведь "Океан-2024" – это очень серьезное обучение, к которому оккупанты очень долго готовились.

Для наших Сил обороны это очень хорошая возможность осуществить атаки на основные корабли флота. Я думаю, что там были и ракетоносители, и десантные корабли, и фактически все корабли, которые базировались в Новороссийске. Дело в том, что места базирования, куда их спрятать, у россиян нет,

– подчеркнул Рыженко.

Говорили об Азовском море или о Ейске. Дело в том, что там небольшие глубины. Максимальная осадка может быть 4 метра, а этого недостаточно для того, чтобы зайти таким кораблям, как фрегат или корветы типа "Буян-М". Поэтому они будут возвращаться в Новороссийск и максимально увеличивать меры безопасности.