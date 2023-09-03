Украинцев предупредили о высоком уровне ракетной угрозы по всей территории нашего государства. Ведь оккупанты вывели на боевое дежурство надводный ракетоноситель.
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Что собой представляет "Буян-М"
"Буян-М" – это многоцелевой малый ракетно-артиллерийский корабль. По официальному назначению суда такого типа должны охранять и защищать экономическую зону России в ее внутренних морских бассейнах. Однако страна-агрессорка применяет их для террора мирного населения во время своего полномасштабного вторжения в Украину.
Силы обороны Юга Украины сообщили, что снаряжение этого корабля достигает 8 крылатых ракет типа "Калибр". В связи с этим украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а правильно и оперативно реагировать в случае опасности.
Другие предупреждения от Сил обороны Юга
- Недавно Наталья Гуменюк в разговоре с 24 Каналом не исключила, что россияне попытаются снова атаковать энергосистему Украины осенью и зимой 2023 года. Она отметила, что у оккупантов есть для этого ракетный запас и возможность его пополнять, а также соответствующая техника (воздушные и морские ракетоносители).
- Эти угрозы не обязательно осуществятся, но возможны. Поэтому украинцам в этом году следует быть готовыми к любому варианту развития событий.
- Представитель ОК "Юг" ранее предупреждала, что российские захватчики накапливают ракеты для нанесения ударов по украинским городам. По ее словам, наши энергетические объекты до сих пор являются приоритетными целями для противника.