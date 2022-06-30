Российские оккупанты вывели в Черное море 5 подлодок

Для продолжения ракетного терроризма Россия вывела в Черное море 5 подлодок. Из них 4 готовы к ведению боевых действий.

Это довольно серьезная цифра, если учесть тот факт, что в черноморском флоте России всего 7 подлодок. С их помощью захватчики могут наносить ракетные удары по Украине.

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Какие лодки россияне вывели в Черное море

В Южной бухте Севастополя стоят две подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок. Суда пришвартованы к причалам на восточном берегу бухты.

Всего в России есть 6 подлодок проекта "Варшавянка", а именно:

Б-261 "Новороссийск";

Б-237 "Ростов-на-Дону";

Б-262 "Оскол";

Б-265 "Краснодар";

Б-268 "Великий Новгород";

Б-271 "Колпино".

Седьмое судно "Алроса" проекта "Палтус". После восьми лет ремонта его отправили на ходовые испытания в Черное море.

Подлодки проекта "Варшавянка" являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", которые оккупанты часто используют при обстрелах Украины. После ремонта ракеты может размещать и "Алроса", но пока это судно не приведено в состояние боевой готовности.

Россиян выбили со Змеиного

Невозможно угадать, куда Россия нанесет следующий ракетный удар. События последних нескольких дней, в частности в Киеве, Кременчуге, Днепре и Николаеве показали, что оккупанты могут попасть куда угодно. Потому важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Это поможет сохранить не одну жизнь.

30 июня в оперативном командовании "Юг" сообщили об успешных ударах по острову Змеиный, который еще 24 февраля захватили российские оккупанты. Остатки российского гарнизона с острова эвакуировали 2 катера. Об окончательных результатах сделки обещают докладывать позже.

В России подтвердили выход из Змеиного, однако снова говорят о "жесте доброй воли". Якобы это было сделано для того, чтобы показать, что Россия не препятствует экспорту зерна из Украины.

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