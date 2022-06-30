Це доволі серйозна цифра, якщо врахувати той факт, що в чорноморському флоті Росії усього 7 підводних човнів. За їхньою допомогою загарбники можуть завдавати ракетних ударів по Україні.

Важливо ЗСУ завдали нових ударів по Зміїному: ворог, ймовірно, залишив острів

Які човни росіяни вивели у Чорне море

У Південній бухті Севастополя стоять два підводні човни проєкту 636.3 "Варшав’янка" зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів. Судна пришвартовані до причалів на східному березі бухти.

Загалом у Росії є 6 підводних човнів проєкту "Варшав'янка", а саме:

Б-261 "Новоросійськ";

Б-237 "Ростов-на-Дону";

Б-262 "Оскол";

Б-265 "Краснодар";

Б-268 "Великий Новгород";

Б-271 "Колпіно".

Сьоме судно "Алроса" проєкту "Палтус". Після 8 років ремонту його відправили на ходові випробування у Чорне море.

Підводні човни проєкту "Варшав'янка" є носіями крилатих ракет типу "Калібр", які окупанти часто використовують при обстрілах України. Після ремонту ракети може розміщувати й "Алроса", та поки що це судно не є приведеним у стан бойової готовності.

Важливо! Неможливо вгадати, куди Росія завдасть наступного ракетного удару. Події останніх кількох днів, зокрема в Києві, Кременчуку, Дніпрі та Миколаєві показали, що окупанти можуть влучити у будь-що. Тому важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Це допоможе зберегти не одне життя.

Росіян вибили зі Зміїного

30 червня в оперативному командуванні "Південь" повідомили про успішні удари по острову Зміїний, який ще 24 лютого захопили російські окупанти. Залишки російського гарнізону з острова евакуювали 2 катерами. Про остаточні результати операції обіцяють дозвітувати згодом.

У Росії підтвердили вихід зі Зміїного, однак знову кажуть про "жест доброї волі". Нібито це було зроблено для того, щоб показати, що "Росія не перешкоджає експорту зерна з України".

Більше про удар по Зміїному: дивіться відео