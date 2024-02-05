Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. К примеру, 4 февраля утром в Черном и Азовском морях было по одному вражескому судну, одно из которых – ракетоноситель "Калибров", однако 5 февраля ситуация изменилась, передает 24 Канал.
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Плетенчук предположил, что российские корабли могли выйти из акватории морей к своим пунктам базирования. Он добавил, что к таким действиям оккупанты прибегли потому, что не выяснили все обстоятельства потери ракетного катера "Ивановец".
По состоянию на сейчас враг решает, какую тактику внедрять в акватории Черного моря для того, чтобы и присутствовать там хотя бы в восточной части акватории и в дальнейшем,
– заявил Плетенчук.
Представитель ВМС объяснил, что сейчас в акваториях морей так называемое "затишье", ведь враг решает, как ему быть дальше после потери очередного судна.
Уничтожение ракетного катера "Ивановец": главное
- Главное управление разведки 1 февраля сообщило, что ночью украинским спецназовцам удалось уничтожить российский ракетный катер "Ивановец". После нескольких прямых попаданий судно затонуло. Уничтожить вражеское судно удалось, когда оно осуществляло рейд вблизи берегов Крыма в районе озера Донузлав.
- Как впоследствии сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов, уничтожили "Ивановец" 6 морскими дронами MAGURA V5. Операцию выполняли бойцы спецподразделения разведки Group 13. Так, все 6 дронов попали в катер, так 2 дроны поразили судно с левой стороны, а еще один – ближе к центру. Работу других трех дронов не продемонстрировали, однако в результате на опубликованных кадрах видно, как "Ивановец" начал идти на дно.
- К слову, уничтожили не только катер, но и личный состав и вооружение, которое было на нем. "Ивановец" – ракетный катер, который может осуществлять пуски крылатых ракет. Вероятно, во время успешной операции ГУР МО погибло около 40 российских моряков, а также было уничтожено ракеты "Москит".