Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. До прикладу, 4 лютого зранку в Чорному та Азовському морях було по одному ворожому судну, одне з яких – ракетоносій "Калібрів", однак 5 лютого ситуація змінилася, передає 24 Канал.
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Плетенчук припустив, що російські кораблі могли вийти з акваторії морів до своїх пунктів базування. Він додав, що до таких дій окупанти вдалися тому, що не з'ясували усі обставини втрати ракетного катера "Івановєц".
Станом на зараз ворог вирішує, яку тактику впроваджувати в акваторії Чорного моря для того, щоб і бути там присутніми хоча б в східній частині акваторії й надалі,
– заявив Плетенчук.
Речник ВМС пояснив, що нині в акваторіях морів так зване "затишшя", адже ворог вирішує, як йому бути далі після втрати чергового судна.
Знищення ракетного катера "Івановєц": головне
- Головне управління розвідки 1 лютого повідомило, що вночі українським спецпризначенцям вдалося знищити російський ракетний катер "Івановєц". Після кількох прямих влучань судно затонуло. Знищити вороже судно вдалося, коли воно здійснювало рейд поблизу берегів Криму в районі озера Донузлав.
- Як згодом повідомив очільник ГУР МО Кирило Буданов, знищили "Івановєц" 6 морськими дронами MAGURA V5. Операцію виконували бійці спецпідрозділу розвідки Group 13. Так, усі 6 дронів влучили у катер, так 2 дрони уразили судно з лівої сторони, а ще один – ближче до центру. Роботу інших трьох дронів не продемонстрували, однак у результаті на опублікованих кадрах видно, як "Івановєц" почав йти на дно.
- До слова, знищили не лише катер, але й особовий склад та озброєння, яке було на ньому. "Івановєц" – ракетний катер, який може здійснювати пуски крилатих ракет. Ймовірно, під час успішної операції ГУР МО загинуло близько 40 російських моряків, а також було знищено ракети "Москіт".