"Начали что-то подозревать": российские военные корабли покинули Азовское море

По состоянию на 24 июля в Азовском море не осталось военных кораблей России. Ранее в Азовском море находились два вражеских корабля.

О "таинственном исчезновении" российских кораблей сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук. По его словам, в стране-агрессоре начали о чем-то догадываться.

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В Азовском море отсутствуют вражеские корабли

Представитель ВМС не отметил, что именно начали подозревать россияне. Однако в комментариях Плетенчук написал, что причиной является "кейс с паромом".

В Азовском море больше нет ни одного военного корабля России. Кажется, они (россияне, – 24 Канал) начали что-то подозревать,

– написал Плетенчук.

Очевидно речь идет о ударе по парому "Славянин", который был расположен в российском порту "Кавказ", что в Краснодарском крае. Из-за атаки россияне будут вынуждены вывести пораженный паром из эксплуатации. Паром "Славянин" был важным транспортным средством для врага.

Ранее Пленчук также отмечал, что сейчас оккупанты не рискуют осуществлять военные перевозки Крымским мостом, поскольку конструкция может не выдержать из-за повреждений.

К слову, 15 июля стало известно, что Россия вывела с территории временно оккупированного Крыма все свои сторожевые корабли Черноморского флота.