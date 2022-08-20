На пляжах Крыма после массового "хлопка" появились боевые корабли, их наспех выводят из бухты

Только жители временно оккупированного Севастополя оправились от взрывов, как россияне подогнали близко к набережной свои боевые корабли.

В сети появилось видеоподтверждение того, что корабли черноморского флота россии подошли близко к берегам Севастополя.

К теме Сезон "хлопка" в Крыму: что известно о массовых взрывах на полуострове

Корабли покидают бухту

Мониторинговая группа сообщает, что часть военного флота России выходит из бухты Севастополя. Скорее всего, это делается для того, чтобы избежать попадания по флоту.

Отметим, что о выводе всего состава не говорится – оккупанты выводят лишь часть кораблей.

Небо Севастополя патрулирует вертолет

После "хлопка" в Севастополе оккупанты подняли в небо боевой вертолет, чтобы патрулировать ситуацию в городе. Местные жители паникуют, поэтому оккупационные власти пытаются успокоить людей всеми способами. В частности, гауляйтеры заверили, что уже усилили ПВО у штаба черноморского флота.

Что произошло в Крыму 20 августа

Напомним, что утро 20 августа было в Крыму довольно неспокойным. Полуостров буквально атаковал "хлопок". Взрывы раздавались в Севастополе, Бахчисарае и Евпатории.

Самый большой шум поднялся в Севастополе, где произошел взрыв на территории штаба черноморского флота россии. Сначала кафиры заявили, что не смогли сбить беспилотник и он попал в цель. Через час они это отрицали и сказали, что сбили объект, однако он все равно "упал на крышу и загорелся".

Сначала кафиры заявили, что не смогли сбить беспилотник и он попал в цель. Через час они это отрицали и сказали, что сбили объект, однако он все равно "упал на крышу и загорелся". Все это действо сопровождалось автоматной очередью, потому что россияне пытались безрезультатно сбить БпЛА стрелковым оружием, мощным взрывом, от которого тряслись стекла в окнах и огромным клубом дыма над штабом вражеского флота.

К теме – взрывы в штабе черноморского флота россии: смотрите видео