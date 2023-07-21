Россияне вывозят доказательства своих преступлений из Крыма

Российские захватчики вывезли из временно оккупированного Крыма архивы "следственного комитета России". Вероятно, переживают, чтобы бумаги не попали в руки украинской власти.

Ведь тогда об их преступлениях станет известно миру. Известно, что россияне эвакуируют свои семьи из Крыма.

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К каким поступкам прибегают россияне в Крыму

Источник "Атеш" из Симферополя сообщил о том, что архивы "следственного комитета России" в оккупированном Крыму срочно вывезли с полуострова несколько недель назад,

– говорится в сообщении.

Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины допустило, что россияне, вероятно, не хотят, чтобы их преступления в задокументированном виде попали в руки властей Украины.

"Это демонстрирует их реальные оценки перспектив своей дальнейшей оккупации Крыма, что очень расходиться с их публичными заявлениями", – подытожили в "Атеш".

Взрывы в Крыму: коротко