Россияне вывозят доказательства своих преступлений из Крыма
Источник:"Атеш"
Российские захватчики вывезли из временно оккупированного Крыма архивы "следственного комитета России". Вероятно, переживают, чтобы бумаги не попали в руки украинской власти.
Ведь тогда об их преступлениях станет известно миру. Известно, что россияне эвакуируют свои семьи из Крыма.
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К каким поступкам прибегают россияне в Крыму
Источник "Атеш" из Симферополя сообщил о том, что архивы "следственного комитета России" в оккупированном Крыму срочно вывезли с полуострова несколько недель назад,
– говорится в сообщении.
Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины допустило, что россияне, вероятно, не хотят, чтобы их преступления в задокументированном виде попали в руки властей Украины.
"Это демонстрирует их реальные оценки перспектив своей дальнейшей оккупации Крыма, что очень расходиться с их публичными заявлениями", – подытожили в "Атеш".
Взрывы в Крыму: коротко
- Временно оккупированный Крым не спит спокойно, пока там находятся оккупанты. На полуострове чуть ли не ежедневно раздаются взрывы.
- Утром 21 июля громко у россиян было в Балаклаве и Фиоленте. Перед этим враги жаловались на якобы "атаку дронов" в Симферопольском районе. В частности, там они якобы сбили два дрона на подлете к аэродрому в Гвардейском в Симферопольском районе.
- Кроме того, у россиян минимум сутки детонировали снаряды на Старокрымском полигоне. Пожар там вспыхнул еще в ночь на 19 июля.