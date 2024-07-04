Россия вывозит полезные ископаемые из Украины: в британской разведке раскрыли детали

Россия продолжает творить беззаконие на территории Украины. Теперь выяснилось, что Москва вывозит полезные ископаемые нашего государства с временно оккупированных территорий.

И осуществляет она это с помощью своего незаконно возведенного объекта – Крымского моста. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

Смотрите также Зеленский назвал посредников, которые могут быть между Украиной и Россией

Россия вывозит ископаемые Украины

Минобороны Британии пишет, что украинская власть регулярно сообщает о краже ресурсов Россией. Отмечается, что в Украине есть залежи железной руды, угля, титана, урана, марганца, золота и лития – они являются потенциальными целями, поскольку Россия стремится разрушить экономику Украины, лишая ее доступа и разрушая инфраструктуру.

Одной из причин, почему Россия стремится улучшить транспортные сети на оккупированной части Украины, является то, что она хочет добывать больше украинских полезных ископаемых. Об этом заявлял, в частности, российский оккупационный чиновник в Запорожской области.

По словам оккупанта, продолжение модернизации и строительства автомобильных и железнодорожных транспортных связей с Россией улучшит пути сообщения не только для военной логистики, но и для экспорта зерна и полезных ископаемых.

К югу от Днепрорудного в Запорожской области Украины Россия продолжает добычу полезных ископаемых, вывозя руду по железной дороге. Поезда едут через Крым, по Керченскому мосту в Россию. Эта деятельность не лишена риска, поскольку поезда должны двигаться через районы, где, как известно, действуют украинские партизаны, которые уже взяли на себя ответственность за нападения,

– отмечают в Минобороны Великобритании.

К слову, в ВМС недавно сообщили, что Россия фактически возобновила работу Керченской паромной переправы. Она остается основным логистическим инструментом для обеспечения вражеской группировки в Крыму. Россияне уменьшили до минимума нагрузку на Крымский мост по военной логистике.