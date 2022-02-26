Россия взорвала дамбу, которая блокировала воду в оккупированный Крым
26 февраля 2022 , 18:05Читати новину українською
Источник:телеграм "Лентач"
Российские военные взорвали дамбу, которая блокировала поставки воды на территорию оккупированного Крыма. Речь идет о сооружении вдоль Северокрымского канала.
Войска оккупанта разрушили дамбу на украинской территории. Она блокировала доступ воды на оккупированный Крым.
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Враг взорвал дамбу, которая блокировала воду в Крым
Российские бойцы 26 февраля взорвали дамбу, которая блокировала поставки воды на территорию оккупированного Крымского полуострова. Речь идет о сооружении вдоль Северокрымского канала.
Видео разрушения конструкции показали в эфире пропагандистского канала.
Подрыв дамбы, которая блокировала воду в Крым: смотрите видео
Ситуация с водой в оккупированном Крыму: основное
- После оккупации Россией Крыма в 2014 году Украина прекратила подачу воды на полуостров. К тому времени Северокрымский канал обеспечивал до 85% его потребностей в пресной воде.
- В 2020 году ситуация с водой в Крыму стала критической. Этому способствовали нечастые осадки и малоснежная зима, а также неразумная политика оккупантов.
- Летом 2021 года в городах полуострова воду подавали по графику. Российские власти искали пути обеспечения крымчан пресной водой.
- Так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов говорил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря и планах бурить дно. У оккупантов даже были какие-то "успехи". Правда, воду, которую они доставали, пить нельзя было.
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