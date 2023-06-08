Подрыв ГЭС по влиянию равен использованию тактического ядерного оружия – ОП

Россия 6 июня совершила подрыв Каховской ГЭС. Если страну-убийцу не остановить, то она и дальше будет совершать экоциды.

Подрыв Каховской ГЭС – катастрофа, которая будет иметь отсроченные десятилетиями последствия. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Пределы жестокости России

Михаил Подоляк пояснил, что в настоящее время проводится эвакуация людей из затопленных населенных пунктов. Также производится анализ всех возможных последствий.

"Мы потеряем на время возможность использовать Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую области в рамках сельского хозяйства", – добавил он.

Кроме этого, нужно быть готовым, что в русло Днепра, а затем и в Черное море будут вымыты химические удобрения.

Подрыв ГЭС – это использование неселективного оружия, которое приравнивается по влиянию на гражданское население и инфраструктуре к тактическому ядерному оружию. Это нарушение дополнительного протокола 1 Женевской конвенции,

– заметил советник главы ОП.

Неселективное оружие – это оружие, не различающее цели, когда оно используется. Оно может повредить все вокруг. Его использование нарушает международные гуманитарные законы.

По его словам, Россия сознательно пошла на использование по существу оружия массового поражения локального типа для того, чтобы уничтожить территорию Украины, которую не может забрать силой.

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Михаил Подоляк добавил, что Украина ждала другой реакции от Международного Уголовного суда. Он заявил об открытии соответствующего производства для осуществления расследования по делу.

"Такие предложения провести международное расследование – это уничтожение международного права как концепции", – убежден он.

Ситуация очень напоминает визиты миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, прикрывающие военные преступления России на территории Украины.

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