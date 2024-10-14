Россия за две недели продажи нефти заработала на 4 крейсера "Москва" или тысячу ракет

Извините, но продолжу плохие новости. За прошедшие 2 недели так называемый "теневой флот" России принес на финансирование агрессии против Украины дополнительные 2,6 миллиарда евро.

Халатность или злой умысел?

При этом санкций в отношении владельцев этого флота нет, как нет и в отношении владельцев компаний, владеющих перевозимой нефтью. Нет санкций и в отношении портов, где эту нефть переваливают.

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Нет от Европы и США, но, главное – нет от Украины. Мы даже уголовные дела по финансированию терроризма не открыли.

Напомню, что Россия себе может позволить за эти 2,6 миллиарда евро:

2 комплекса С-400 "Триумф";

или 180 вертолетов Ка-52 "Аллигатор";

или 4 аналога крейсера "Москва";

или 1000 иранских баллистических ракет Fath-360 (которые уже лежат на складах).

Как вам улов за 2 недели, пока мы сидели с закрытыми глазами? Враг не сидел спокойно. Он постоянно тасует владельцев судов и меняет компании.

Нефтяной бизнес России развивается

По меньшей мере 21 из 72 танкеров, которые подпали под санкции США, ЕС и Великобритании, с апреля 2024 года начали снова перевозить российскую нефть. Большинство грузов с сырой нефтью направлялись в Китай, около трети доставили в Индию. Первые танкеры загружались в Новороссийске, однако последние грузы собирались почти во всех российских экспортных портах.

В Greenpeace считают, что нефтяная катастрофа в Балтийском море – это вопрос времени. Танкеры, которые использует Россия, проходят через опасные и узкие участки Балтийского моря (такие как пролив Кадет и пролив Фемарн-бельт), где они могут сесть на мель или столкнуться с другими судами.

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Появляются и новые игроки рынка "теневой нефти". Гражданин Латвии Алексей Халявин стал одним из крупнейших покупателей российской нефти в обход ценового потолка. Это выяснило издание The Insider, изучив данные зарегистрированных в ОАЭ компаний. По данным издания, с Халявиным связаны три компании, зарегистрированные в ОАЭ:

Black Pearl Energy Trading (Халявин был владельцем и директором этой компании),

аффилированные с ней – OGC Shipping и Conmar Maritime.

Правительство России на 2025 год прогнозирует, что нефтегазовый сектор России принесет в государственную казну 118 миллиардов долларов.

Здесь следует отметить, что в "казну" идет далеко не вся сумма выручки за нефть. Часть оседает у добывающих компаний, а часть – на оффшорах и "прокладках", контролируемых Кремлем. При этом пока мир и мы закрываем глаза, Россия получает ресурс для убийства украинцев.

Все обо всем знают, но молчат

Она понимает свое слабое место и то, что рано или поздно будут санкции. И будет негативный эффект для экономики России. Поэтому уже сегодня Россия планирует сокращать зависимость бюджета от нефти. Российский министр финансов сообщил, что несколько лет назад доходы от продажи нефти и газа составляли 35 – 40% доходов бюджета государства, а в следующем году эта доля снизится до 27%, в 2027 году – до 23%.

Министерство экономики России наоборот ожидает получения почти 240 миллиардов долларов от экспорта нефти и газа в этом году, что будет означать увеличение на 13 миллиардов долларов по сравнению с 2023 годом. В 2025 году прогноз также был повышен – до 236,5 миллиарда долларов.

Напомню, что каждый нефтяной доллар помогает России убивать украинцев.

С момента введения первых мер в экспорт российской нефти в декабре 2022 года Москва собрала флот из 400 судов, что перевозили около 4 миллионов баррелей нефти в день. Расследование Financial Times показывает, что российская компания "Лукойл" использовала собственное судоходное подразделение для подкупа 74-летнего британского бухгалтера Джона Ормерода и приобретения не менее 25 подержанных танкеров в период с декабря 2022 по август 2023 года общей стоимостью более 7 миллионов долларов.

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Каждое судно было куплено отдельной компанией, зарегистрированной Ормеродом на Маршалловых островах. Но дубайская Eiger Shipping DMCC, принадлежащая "Лукойлу", предоставила средства и внесла предоплату за фрахт судов. В то же время компании в Дубае, связанные с британским судоходным магнатом Мухаммадом Тахиром Лакхани, назначили управляющими судов.

Хотя "Лукойл" находится под санкциями США с 2014 года, ни Eiger Shipping DMCC, ни ее дубайский владелец Litasco Middle East DMCC не относятся к подсанкционным компаниям.

Схема владения судами включает несколько уровней фирм-прокладок. Например, некоторыми судами "теневого флота" владеет компания Freyana Shipping Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах.

Freyana полностью принадлежит другой компании с Маршалловых островов под названием Grand Eagle Maritime Inc, которая, в свою очередь, полностью принадлежала третьей компании с Маршалловых островов под названием Eudora Ltd.

В общем, как видите, все все знают. Все зарабатывают. Российская армия продолжает стабильно получать нефтедоллары и убивать украинцев.

Если посмотреть на последнее упоминание реакции Украины на теневой флот, то я нашел новость об изучении возможности введения санкций аж месяц назад. Так понимаю, у нас остается надежда только на "персонализированные санкции" от ГУР.