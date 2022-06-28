Россия за 4 дня выпустила по Украине более 130 ракет, – Залужный

На протяжении последних нескольких дней Россия регулярно обстреливала Украину. Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, по нашему государству враг за 4 дня выпустил более 130 ракет.

Валерий Залужный рассказал, что провел телефонный разговор с Главой комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Также он имел возможность пообщаться с Начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином. Им он доложил о ракетных ударах, нанесенных на днях по Украине.

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Дерзость россиян не знает границ

Во время разговоров Залужный рассказал о демонстрации изрядной дерзости врагом. Ведь за 4 последних дня он более 130 раз бил по территории Украины:

4 дня назад – 53 крылатые ракеты;

3 дня назад – 26 ракет;

2 дня назад – почти 40 ракет;

за прошедшие сутки (27 июня) – 12 ракет.

К сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей,

– подчеркнул Залужный.

Следует понимать, что риск ракетных атак никуда не исчез. Враг бьет по территории Украины как из временно оккупированного Крыма, так и из Каспийского моря и Белоруссии. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Как только раздается сирена – отправляйтесь немедленно до укрытия. Находитесь там, пока не будет сигнала сообщения об отбое.

Накануне Украину всколыхнула ракетная атака по Кременчугу. На этот раз враг решил выбрать максимально людное место и бить по нему, когда там находится множество людей.

Десятки раненых и по меньшей мере 20 погибших

После обеда 27 июня российские военные выпустили сразу несколько ракет по Кременчугу. К сожалению, одна из них попала в торговый центр "Амстор". Его администрация во время воздушной тревоги решила не закрывать.

Как отметил Владимир Зеленский, до ракетного удара в помещении находились около 1 000 человек. К счастью, не все проигнорировали сирену. Так что спастись удалось тем, кто перешел к укрытию.

Что касается самого попадания ракеты, то оно стало причиной масштабного пожара. Как сообщили спасатели, огонь охватил около 10 тысяч квадратных метров . Для ликвидации привлекли сотни пожарных, а также десятки единиц специальной техники.

. Для ликвидации привлекли сотни пожарных, а также десятки единиц специальной техники. 28 июня заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко на брифинге назвал новые данные о жертвах ракетного удара. Он отметил, что от рук врага погибли более 20 человек. Еще 59 получили ранения. Несколько из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

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