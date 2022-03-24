Россия за месяц выпустила по Украине 1200 ракет: 39% попали в цель

Украина уже месяц противостоит российским оккупантам. Враг был по нашим домам тяжелой артиллерией, но к счастью, у россиян есть проблемы с точностью.

Российские оккупанты решили воевать против мирного населения и гатить ракетами по гражданским объектам. Враг уничтожает некоторые украинские города, но результат далек от его ожиданий.

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Ракетные обстрелы

По данным Генштаба ВСУ, с начала войны российские оккупанты выпустили по Украине примерно 1200 ракет, в цель попало 39% от этого количества. Все остальные сбиты ПВО или летели в леса и реки.

Почему так? 1) у нас хорошая ПВО; 2) У них неточные ракеты и кривые руки,

– с юмором прокомментировали показатели врага в Генштабе.



Ракетные обстрелы Украины оккупантами / Инфографика UA War Infographics

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