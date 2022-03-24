Россия за месяц выпустила по Украине 1200 ракет: 39% попали в цель

24 марта 2022 , 21:12
Читати новину українською

Источник:

Гентштаб ВСУ

Украина уже месяц противостоит российским оккупантам. Враг был по нашим домам тяжелой артиллерией, но к счастью, у россиян есть проблемы с точностью.

Российские оккупанты решили воевать против мирного населения и гатить ракетами по гражданским объектам. Враг уничтожает некоторые украинские города, но результат далек от его ожиданий. 

Читайте также Британия предоставит Украине еще 6 тысяч ракет и 33 миллиона долларов для ВСУ

Ракетные обстрелы

По данным Генштаба ВСУ, с начала войны российские оккупанты выпустили по Украине примерно 1200 ракет, в цель попало 39% от этого количества. Все остальные сбиты ПВО или летели в леса и реки.

Почему так? 1) у нас хорошая ПВО; 2) У них неточные ракеты и кривые руки,
– с юмором прокомментировали показатели врага в Генштабе. 

 


Ракетные обстрелы Украины оккупантами / Инфографика UA War Infographics

Смотрите также: О ядерном ударе России и возможностях НАТО – Мусиенко

 

Автор: Ярослав Сиваківський