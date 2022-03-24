Російські окупанти вирішили воювати проти мирного населення та гатити ракетами по цивільних об'єктах. Ворог нищить деякі українські міста, але результат далекий від його очікувань.

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Ракетні обстріли

За даними Генштабу ЗСУ, з початку війни російські окупанти випустили по Україні приблизно 1200 ракет, у ціль влучило 39% від цієї кількості. Усі інші – збиті ППО, або летіли в ліси та річки.

Чому так? 1) У нас добра ППО. 2) У них неточні ракети і криві руки,

– з гумором прокоментували показники ворога у Генштабі.

Ракетні обстріли України окупантами / Інфографіка UA War Infographics

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