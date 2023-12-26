Нечего шастать, – Братчук о сбитых российских самолетах

Россия в течение нескольких дней потеряла 5 своих истребителей, некоторые из которых вместе с пилотами. Это произошло из-за того, что агрессор действовал безрассудно и не отреагировал на "предупреждение" Сил обороны.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он убежден, что потеря Россией 5 самолетов обязательно отразится на активности ее авиации в ближайшем будущем.

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Россия теряет истребители

Еще в первые месяцы полномасштабного вторжения Россия потеряла в районе Одессы 7 бортов, которые вели себя нагло. После этого ситуация успокоилась, но в последнее время российская авиация снова начала демонстрировать силу, подлетая поближе к Одесской области.

"Россияне решили, что так будет всегда. Но (5 декабря у острова Змеиный – 24 Канал) было уничтожено бомбардировщик Су-24, Впрочем, россияне не услышали и не поняли (этого предупреждения – 24 Канал)", – рассказал Братчук.

Поэтому в этом же месяце авиация России понесла новые потери, в частности – в Черном море, над которым 24 декабря было сбито Су-30, который запускал ракеты по объектам Одесщины. Поэтому можно надеяться, что на время после этих случаев тактика врага изменится.

Именно это произошло на левобережье Херсона, когда там 22 декабря были уничтожены три Су-34. КАБов не стало, потому что для их использования нужно подлетать очень близко, а потому можно и не вернуться на землю.

"Эти потери (в авиации – 24 Канал) являются для россиян очень серьезными. Пока что они затихли, но если Силы обороны уже имеют такие средства поражения, то (оккупанты – 24 Канал) должны понимать, что им нечего шастать", – высказался спикер добровольческой армии.

Что известно о потерях российской авиации