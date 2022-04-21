Россия за последнюю неделю перебросила в Украину еще 17 БТГр, – США

Россия на прошлой неделе перебросила в Украину 17 батальонно-тактических групп. Еще четыре – только за последние сутки, из них три – на Донбасс.

Об этом 20 апреля в комментарии журналистке Элли Кауфманн сообщил высокопоставленный представитель обороны США. Всего на территории нашего государства в настоящее время находятся 82 российских БТГр.

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Важно помнить, что не все эти батальонные тактические группы просто солдаты пехоты. Они функционально разные,

– сказал чиновник.

По его словам, эти БТГр – пехотные, артиллерийские, бронетанковые и механизированные – непонятно, какая смесь.

Напомним, Алексей Арестович неоднократно сравнивал находящихся на Востоке российских оккупантов со сборной солянкой. Он также отмечал, что управлять такой армией очень сложно.

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