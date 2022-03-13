Россия заблокировала около 100 иностранных судов в украинских портах
Источник:Центр транспортных стратегий
С момента полномасштабного наступления России на Украину в наших портах остались заблокированными 94 иностранных судна.
Они не могут выйти из-за обстрелов агрессора. Об этом сообщили в Государственной службе морского и речного транспорта.
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Глава Морадминистрации Виталий Киндратов рассказал, что в портах заблокированы 94 судна с иностранными экипажами и сотнями моряков.
Кроме этого, российские захватчики уже нанесли ряд ракетных ударов по торговым судам. В результате одного из таких обстрелов погиб один моряк. Еще одно судно затонуло.
Виталий Киндратов осудил пренебрежение России к международному праву и заявил, что противоправные действия оккупанта представляют существенную угрозу не только украинскому судоходству, но и подрывают глобальные торговые маршруты.