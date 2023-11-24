Россия заблокировала назначение руководства ОБСЕ на следующий год: чего хотят в Кремле

24 ноября 2023, 07:01
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Рикард Юзвяк

Россия заблокировала назначение руководства ОБСЕ на 2024 год. Также Кремль заблокировал назначение должностных лиц в ходе заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене.

Такими поступками Россия пытается добиться своей цели. О планах врагов написал журналист "Радио Свобода".

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Чего пытается добиться Москва

Корреспондент написал, что Кремль на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уже заблокировал назначение:

  • руководства ОБСЕ на 2024 год;
  • четырех должностных лиц, которые должны руководить организацией, включая генерального секретаря.

Они хотят, чтобы Лаврова приняли на следующей неделе в Северной Македонии на министерской встрече ОБСЕ, чтобы принять окончательное решение,
– заявил журналист.

Кстати, перед этим глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что пригласить Россию на заседание совета министров ОБСЕ в Северной Македонии "правильно". Политик подыграл Кремлю, заявив, что без страны-оккупанта провести полноценные переговоры якобы не удастся.

Лавров хочет посетить заседание ОБСЕ в Северной Македонии

  • Иностранное издание Albanian Daily News писало, что российский глава МИД Сергей Лавров хочет поучаствовать в заседании Совета министров ОБСЕ. Оно состоится 30 ноября – 1 декабря в Скопье, расположенном в Северной Македонии.
  • Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи прокомментировал эту просьбу России. Он заявил о проблемах, которые могут возникнуть. Буяр Османи сказал, что, мол, нужно приложить определенные логистические усилия для визита Лаврова.
  • В частности, говорится о том, что воздушное пространство Северной Македонии и соседей страны закрыто для государственных рейсов из России. Ведь пространство в ЕС закрыто для всех российских государственных самолетов. Поэтому неизвестно, как Лавров хочет попасть в Северную Македонию.
Автор: Діана Квасневська