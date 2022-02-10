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Россия пытается перекрыть акваторию морей

Источник: фейсбук Военно-Морских сил ВСУ

Россия пытается перекрыть акваторию Азовского и Черного морей для якобы "военных учений". В Военно-морских силах Украины уже отреагировали на такие дерзкие намерения.

Указанные действия являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне,

– отметили в ВМС.

Там также подчеркнули, что Россия практически исключила свободу судоходства в указанных районах, а также возможность судам свободно заходить в морские порты Украины, особенно – в Азовском море. Это является открытым нарушением Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву.

Обратите внимание! Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, а также защите страны с морского направления.



Районы морей, перекрытые Россией / Иллюстрация ВМС Украины

Ожидаем сильного ответа от партнеров, – Резников

Алексей Резников заявил, что если не будет совместной реакции международного сообщества, то подобную тактику Кремль и не только Кремль может применить во всем мире.

Наши партнеры показали сильный ответ поставкам оружия. Сейчас ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли России не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости,

– сказал министр обороны.

Он также отметил, что страна-агрессор сейчас ведет активную милитаризацию полуострова Крым, а также продолжает использование временно оккупированной территории как полигона.

"Сейчас мы наблюдаем и учения, и накопление оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений Вооруженных сил России. Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" – это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно", – добавил чиновник.

Как прокомментировали действия России в ГПСУ

В комментарии 24 канала в ГПСУ отметили, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений – постоянная практика. Однако Россия использует это для гибридной войны – занятий боевой подготовкой. Согласно нормам международного права, всех причастных должны предупредить. Россия пока официально не информировала Украину о закрытии районов.

Реакция Министерства иностранных дел Украины

В МИД осудили намерения России и назвали их недопустимыми. Ведь они являются частью гибридной войны. Москву раскритиковали из-за пренебрежения к нормам и принципам международного права.

Также во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что наше государство вместе с партнерами будет работать, чтобы действия государства-агрессора получили надлежащую оценку и ответ.

Важно! Администрация морских портов Украины заявила, что из-за учений России пути к украинским портам будут заблокированы полностью. От страны-агрессора поступило соответствующее письмо.

Совет нацбезопасности обсудит перекрытие Россией моря

Алексей Данилов сообщил, что на выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны 11 февраля рассмотрят риски для морского судоходства Украины.

Их может повлечь блокада Россией части акватории Черного и Азовского морей. Ведь страна-агрессор намерена перекрыть часть акватории моря и Керченского пролива.

Военно-морские "учения" России: что об этом известно

Россия хочет закрыть районы Черного и Азовского морей с 13 по 19 февраля.

В акватории должны пройти ракетные и артиллерийские "учения". По предварительной информации, никаких коридоров для торговых судов не предусмотрено.

Россия закрывает районы Черного и Азовского морей: смотрите видео

Кортеж Ярославского попал в ДТП

Источник: "Украинская правда"

В Харьковской области в среду, 9 февраля, автомобиль насмерть сбил мужчину. На месте происшествия был найден номерной знак автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии 24 канала рассказал, что на следующий день утром в Следственное управление с адвокатом обратилось некое лицо.

Оно работает у известного харьковского бизнесмена и сообщило, что именно оно было за рулем. Сам момент ДТП лицо не видело, сообщает, что думало, что было столкновение с животным,

– сказал он.

Дмитрий Чубенко отметил: "То, что лицо сообщило о своей вине в совершении аварии, не означает, что следствие не будет рассматривать другие версии этого происшествия или возможное участие в совершении ДТП других лиц. Будет проводиться ряд следственных действий для выяснения объективных обстоятельств дела".

Спикер прокуратуры указал, что в настоящее время продолжаются следственные действия, в частности, осмотр автомобиля, предположительно причастного к этой аварии. На машине имеются повреждения, которые характерны для соответствующих ДТП, а именно разбиты некоторые передние элементы бампера, решетка радиатора, некоторые другие элементы.

К слову! Начато расследование по двум статьям о ДТП с погибшим лицом и оставлении в опасности. Максимальная санкция предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Что известно о погибшем в аварии

Дмитрий Чубенко проинформировал, что в результате аварии погиб мужчина около 50 лет, но его личность пока не удалось установить. Гражданин скончался на месте происшествия от:

множественных переломов;

травм жизненно важных органов;

травмы головы.

Ярославский якобы покинул Украину

Ярославский утверждает, что о смертельной аварии узнал утром на следующий день, 10 февраля. Он также утверждает, что в момент аварии находился дома и спал. В то же время он не подтвердил, но и не опроверг причастность автомобиля из своего кортежа к ДТП.

Однако издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в авиационной сфере, пишет о предполагаемом выезде бизнесмена за границу. Его якобы забрал чартерный самолет, прибывший из Польши. По данным журналистов, впоследствии, 10 февраля в 13:50 Ярославский вылетел из Харькова.

В Украине продолжаются военные учения "Метель-2022"

Источник: Командование объединенных сил ВС Украины

В Вооруженных силах Украины начались учения "Метель-2022". Командует учениями главнокомандующий Вооруженными силами Украины. В них участвуют:

командование Объединенных сил;

представители органов военного управления;

представители других составляющих сил обороны и безопасности.

Командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев рассказал, что учения являются плановыми мероприятиями. Их цель – совместная работа структурных подразделений органов управления, а также отработка вопросов управления группировками войск во время операции сил обороны.

Они имеют целью поддержать индивидуальные способности, сформировать необходимый уровень теоретических знаний, умений и профессионального мастерства при планировании применения, всестороннему обеспечению группировок войск и управлению ими при ведении операции Сил обороны,

– объяснил генерал-лейтенант.

Как проходят обучение "Метель-2022": смотрите видео

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Киеве

Источник: СБУ

СБУ задержала жителя столицы, завербованного представителями одной из белорусских госструктур. Он пытался поджечь автомобиль у здания одной из общественных организаций Киева.

Правоохранители установили, что мужчина причастен к не одному преступлению, в частности:

занимался запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений на территории Киева и осуществлял сообщения о псевдоминировании;

организовывал несанкционированные митинги вблизи зарубежных дипломатических представительств. Участники этих мероприятий использовали деструктивную агитацию;

собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.

По предварительной информации, вражеский агент ставил своей целью расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Беларуси.

Примите во внимание! В настоящее время злоумышленник задержан и сообщил о подозрении. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения – содержания под стражей.

Как завербовали украинца

Следствие говорит, что мужчину завербовали из-за одной из анонимных групп в Телеграме. Для связи с кураторами он использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы. За проведение подрывной деятельности он из-за границы получал деньги на свою банковскую карту.

Задержание вражеского агента в Киеве: смотрите видео

"Слуга народа" Трубицын в СИЗО, ему объявят подозрение

Источник: 24 канал

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук во время брифинга 10 февраля сообщил, что "слуга народа" Владислав Трубицын , которого поймали на взятке 9 февраля, сейчас находится в следственном изоляторе.

Впоследствии в офисе генерального прокурора будут ходатайствовать об избрании меры пресечения депутату из Киевсовета. Относительно месторасположения других пока не могут раскрыть деталей.

После избрания меры пресечения, у нас будет больше возможностей об этом говорить,

– отметил Максим Грищук.

Разоблачение "слуги народа" Трубицына на взятке: главное

НАБУ и САП разоблачили на взятке депутата Киевсовета из партии "Слуга народа" Трубицына.

Кроме него, неправомерную выгоду в 1,26 миллиона гривен пытались получить еще 5 человек.

По данным правоохранителей, среди раскрытых – Трубицын, его помощник, директор коммунального предприятия и два заместителя. За полученную взятку они должны были содействовать в победе в электронных торгах за право мелкой сезонной торговли в семи точках.

Всего просили 1,39 миллиона гривен. Однако их поймали на передаче значительной части суммы.

Разоблачение "слуги" на получении взятки: смотрите видео