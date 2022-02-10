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Росія намагається перекрити акваторію морів

Джерело: фейсбук Військово-морських сил ЗСУ

Росія намагається перекрити акваторію Азовського та Чорного морів для нібито "військових навчань". У Військово-морських силах України вже відреагували на такі зухвалі наміри.

Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України в її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні,

– зазначили у ВМС.

Там також підкреслили, що Росія практично унеможливила свободу судноплавства в згаданих районах, а також можливість суден вільно заходити у морські порти України, особливо – в Азовському морі. Це є відкритим порушенням Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.

Зверніть увагу! Військово-морські сили ЗСУ готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, а також захисту країни з морського напрямку.



Райони морів, перекриті Росією / Ілюстрація ВМС України

Очікуємо сильної відповіді від партнерів, – Резніков

Олексій Резніков заявив, що якщо не буде спільної реакції міжнародної спільноти, то подібну тактику Кремль і не тільки Кремль може застосувати в усьому світі.

Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі Росії не зможуть спокійно заходити у цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності,

– сказав міністр оборони.

Він також наголосив, що країна-агресор нині веде активну мілітаризацію півострова Крим, а також продовжує використання тимчасово окупованої території як полігону.

"Наразі ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв'язку з цим, відведення та введення підрозділів збройних сил Росії. Перекриття акваторій Азовського та Чорного морів "для навчань" – це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно", – додав посадовець.

Як прокоментували дії Росії у ДПСУ У коментарі 24 каналу в ДПСУ зазначили, що перекриття окремих районів моря для військових навчань – стала практика. Проте Росія використовує це для гібридної війни – занять бойовою підготовкою. Згідно з нормами міжнародного права. усіх причетних мають попередити. Росія поки що офіційно не інформувала Україну про закриття районів.

Реакція Міністерства закордонних справ України

У МЗС засудили наміри Росії й назвали їх неприпустимими. Адже вони є частиною гібридної війни. Москву розкритикували через зневагу до норм і принципів міжнародного права.

Також у зовнішньополітичному відомстві попередили, що наша держава разом з партнерами працюватиму, аби дії держави-агресорки отримали належну оцінку та відповідь.

Важливо! Адміністрація морських портів України заявила, що через навчання Росії шляхи до українських портів будуть заблоковані повністю. Від країни-агресорки надійшов відповідний лист.

Рада нацбезпеки обговорить перекриття Росією моря

Олексій Данілов повідомив, що на виїзному засіданні Ради національної безпеки й оборони 11 лютого розглянуть ризики для морського судноплавства України.

Їх може спричинити блокада Росією частини акваторії Чорного та Азовського морів. Адже країна-агресор має намір перекрити частину акваторії моря та Керченської протоки.

Військово-морські "навчання" Росії: що про це відомо

Росія хоче закрити райони Чорного та Азовського морів з 13 по 19 лютого.

В акваторії мають пройти ракетні та артилерійські "навчання". За попередньою інформацією, жодних коридорів для торговельних суден не передбачено.

Росія закриває райони Чорного та Азовського морів: дивіться відео

Кортеж Ярославського потрапив у ДТП

Джерело: "Українська правда"

У Харківській області в середу, 9 лютого, автомобіль на смерть збив чоловіка. На місці події знайшли номерний знак з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі 24 каналу розповів, що наступного дня вранці до Слідчого управління з адвокатом звернулась особа.

Вона працює у відомого харківського бізнесмена, та повідомила, що саме вона була за кермом. Сам момент ДТП особа не бачила, повідомляє, що думала, що було зіткнення з твариною,

– сказав він.

Дмитро Чубенко зазначив: "Те, що особа повідомила про свою вину в учиненні аварії, не означає, що слідство не буде розглядати інші версії цієї пригоди чи можливу участь у вчиненні ДТП інших осіб. Буде проводитись ряд слідчих дій для встановлення об‘єктивних обставин справи".

Речник прокуратури вказав, що наразі тривають слідчі дії, зокрема, огляд автомобіля, який імовірно причетний до цієї аварії. На машині наявні пошкодження, які характерні для відповідних ДТП, а саме розбиті, деякі передні елементи бамперу, решітка радіатора, деякі інші елементи.

До слова! Розпочато розслідування за двома статтями про ДТП із загиблою особою та залишення у небезпеці. Максимальна санкція передбачає до 8 років ув'язнення.

Що відомо про загиблого в аварії

Дмитро Чубенко поінформував, що внаслідок аварії загинув чоловік близько 50 років, але його особу наразі не вдалося встановити. Громадянин помер на місці пригоди від:

множинних переломів;

травм життєво важливих органів;

травми голови.

Ярославський нібито покинув Україну

Ярославський переконує, що про смертельну аварію дізнався вранці наступного дня, 10 лютого. Він також стверджує, що на момент аварії перебував удома та спав. Водночас він не підтвердив, але й не спростував причетність авто зі свого кортежу до дорожньо-транспортної пригоди.

Однак видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела в авіаційній сфері, пише про ймовірний виїзд бізнесмена за кордон. Його нібито забрав чартерний літак, який прибув із Польщі. За даними журналістів, згодом, 10 лютого о 13:50, Ярославський вилетів з Харкова.

В Україні тривають військові навчання "Заметіль-2022"

Джерело: Командування об'єднаних сил ЗС України

У Збройних силах України розпочались навчання "Заметіль-2022". Керує навчаннями головнокомандувач Збройних сил України. У них беруть участь:

командування Об'єднаних сил;

представники органів військового управління;

представники інших складових сил оборони та безпеки.

Командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв розповів, що тренування є плановим заходом. Їхня мета – спільна робота структурних підрозділів органів управління, а також відпрацювання питань управління угрупованнями військ під час операції сил оборони.

Вони мають на меті підтримати індивідуальні спроможності, сформувати необхідний рівень теоретичних знань, умінь та фахової майстерності під час планування застосування, всебічного забезпечення угрупувань військ та управління ними під час ведення операції Сил оборони,

– пояснив генерал-лейтенант.

Як проходять навчання "Заметіль-2022": дивіться відео

Служба безпеки України запобігла теракту в Києві

Джерело: СБУ

СБУ затримала мешканця столиці, завербованого представниками однієї з білоруських держструктур. Він намагався підпалити автомобіль біля будівлі однієї з громадських організацій Києва.

Правоохоронці встановили, що чоловік причетний до не одного злочину, зокрема він:

займався залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього наносив написи з погрозами та провокаціями біля їх помешкань на території Києва та здійснював повідомлення про псевдомінування;

організовував несанкціоновані мітинги поблизу зарубіжних дипломатичних представництв. Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію;

збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів.

За попередньою інформацією, ворожий агент мав на меті розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС і громадянами Білорусі.

Зауважте! Наразі зловмисника затримали та повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

Як завербували українця Слідство каже, що чоловіка завербували через одну з анонімних груп у телеграмі. Для зв'язку з "кураторами" він використовував заборонені російські електронні поштові сервіси. За проведення підривної діяльності він із-за кордону одержував гроші на свою банківську картку.

Затримання ворожого агента у Києві: дивіться відео

"Слузі народу" Трубіцин у СІЗО, йому оголосять підозру

Джерело: 24 канал

Виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук під час брифінгу 10 лютого повідомив, що "слуга народу" Владислав Трубіцин , якого спіймали на хабарі 9 лютого, наразі перебуває у слідчому ізоляторі.

Згодом в Офісі генерального прокурора клопотатимуть про обрання запобіжного заходу депутату з Київради. Щодо місцерозташування інших наразі не можуть розкрити деталей.

Після обрання запобіжного заходу, у нас буде більше можливостей про це говорити,

– зауважив сказав Максим Грищук.

Викриття "слуги народу" Трубіцина на хабарі: головне

НАБУ та САП викрили на хабарі депутата Київради з партії "Слуга народу" Трубіцина.

Окрім нього, неправомірну вигоду в 1,26 мільйона гривень намагалися отримати ще 5 осіб.

За даними правоохоронців, серед викритих – Трубіцин, його помічник, директор комунального підприємства та два заступники. За отриманий хабар вони мали сприяти у перемозі в електронних торгах за право дрібної сезонної торгівлі у семи точках.

Загалом просили 1,39 мільйона гривень. Однак їх спіймали на передачі значної частини суми.

Викриття "слуги" на отриманні хабаря: дивіться відео