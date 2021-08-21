Россия забрала из санкционного списка 4 украинцев

Россия не только расширила список украинцев, против которых ввела санкции, но и вычеркнула из него 4 человек. Среди них уроженец России, бывший член "Партии регионов" и другие.

Украинцев убрали из списка 20 августа. Теперь против них не действуют российские ограничения.

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С кого сняли санкции

Алексея Владимировича Пертина – предпринимателя родом из России;

Дмитрия Владимировича Святаша – бывшего члена фракции "Партия регионов", члена комитета по вопросам налоговой и таможенной политики времен президента-беглеца Виктора Януковича;

Александра Борисовича Фельдмана – нардепа 4 – 9 созывов. Сейчас он входит во фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь", и является секретарем комитета по вопросам экологической политики;

Николая Андреевича Янковского – украинского промышленника, профессора, члена Академии российских предпринимателей, нардепа 3 – 6 созывов.

Что известно об обновленном санкционном списке России

20 августа Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против пророссийских пропагандистов. Кремль ответил практически мгновенно и одобрил ограничения против еще более 70 украинцев.

Теперь в российском списке есть 922 украинца. Среди них: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его первая заместитель Эмине Джапарова, секретарь СНБО Алексей Данилов, уполномоченный по правам человека Людмила Денисова и даже певец Михаил Поплавский.