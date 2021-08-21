Українців прибрали зі списку 20 серпня. Тепер проти них не діють російські обмеження.

До теми Росія обіцяла помститися, але нас це не зупинить, – Кулеба прокоментував санкції Кремля

З кого зняли санкції

Олексія Володимировича Пертіна – підприємця родом з Росії;

Дмитра Володимировича Святаша – колишнього члена фракції "Партія регіонів", члена комітету з питань податкової та митної політики часів президента-втікача Віктора Януковича;

Олександра Борисовича Фельдмана – нардепа 4 – 9 скликань. Зараз він входить до фракції "Опозиційна платформа – За життя", та є секретарем комітету з питань екологічної політики;

Миколи Андрійовича Янковського – українського промисловця, професора, члена Академії російських підприємців, нардепа 3 – 6 скликань.

Що відомо про оновлений санкційний список Росії

20 серпня Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти проросійських пропагандистів. Кремль відповів практично миттєво та схвалив обмеження проти ще понад 70 українців.

Тепер у російському списку є 922 українці. Серед них: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його перша заступниця Еміне Джапарова, секретар РНБО Олексій Данілов, уповноважена з прав людини Людмила Денісова та навіть співак Михайло Поплавський.