Россия забрала сына, бизнес и надежду: интервью с матерью мобилизованного на Донбассе

Российские военные за 8 лет совершили на Донбассе десятки тысяч военных преступлений, их зверства почувствовали на себе все жители оккупированных частей Донбасса и Луганской области. Как ни странно, но больше всего от россиян на подконтрольной им территории пострадали люди, которые симпатизировали идеям "русского мира".

В июне 2022 года на рабочую почту 24 канала обратилась женщина, назвавшаяся матерью мобилизованного. Редакция долго колебалась, предоставлять ли слово человеку, поддерживавшему российскую агрессию.

Посоветовавшись с правоохранительными органами, мы решили опубликовать разговор, поскольку он содержит важные для общества свидетельства военных преступлений России.



Письмо от матери мобилизованного на Донбассе / Скриншот почты 24 канала

Интервью с матерью мобилизованного на Донбассе: смотрите видео

После создания "республик" все банды превратились в "полицию"

Когда мы договаривались о времени и дате интервью, вы написали, что в марте 2014 хорошо относились к России чем и навлекли беду в свой дом. Последствия этого вы якобы ощутили почти мгновенно. В чем они заключались?

Мы не то, чтобы хорошо относились к России. Мы, пожалуй, и не отделяли себя от нее. У меня там родственники, сестра и племянники. Они к нам в гости приезжали. Кино и новости по телевизору тоже русские. Я в школе украинский не учила. Все вокруг на русском. А потом еще и Майдан случился. Соседка говорила, что там все быстренько разгонят и будем дальше жить.

В принципе, знаете ли, мы нормально только перед войной и успели пожить. Мужа у меня не стало в 2007 году, он на шахте погиб. Я сама с сыном и мамой выживала. Крутилась, как говорится, на одной ноге. С подругой вещами начинали торговать. Сначала точку на рынке, а потом магазинчик открыли. И понемногу жили. Начали даже что-то откладывать, ребенку на учебу, маме на лекарства. И только все начало более-менее налаживаться, грянул 2014 год. Я как-то политикой не очень интересовалась, я – простой человек. Даже новости не смотрела, постоянно на работе была.

Потом, когда начали блокпосты появляться, этот "референдум"… Скажу сразу, я на него не ходила. Мама у нас голосовала. Если бы мы знали, чем все закончится. Затем началась война. Все ходили, поддерживали. У нас девочки на рынке даже с ящиком ходили, деньги им на помощь собирали. А потом эти "ополченцы" показали себя во всей красе. Как раздали им автоматы, они начали к нам "в гости заходить". Меня еще пронесло, а соседу досталось. Три дня его дома не было. Жена потом его забирала (из заложников – 24 канал). Все из их дома выгребли – золото, деньги. Он когда вернулся, боялся даже солнечного света. А потом они куда-то уехали.

То есть вот так людей похищали?

Нам говорили, что они шпионы и диверсанты. Знаете, у нас все знали, "кто чем дышит". Думали, может, правда за что-то им доставалось. Но потом эти "мальчики" начали наглеть, "крышу" предлагали. Мы и жаловались сначала, а кому? Им же на них. Над нами смеялись, говорили, что нужно немного подождать. Думали тогда, что Россия зайдет и наведет свои порядки, когда местные, дорвавшиеся до власти, успокоятся. К сожалению, навели такой порядок, что просто ужас.

Надеялись, что в 2015-м мама оформит пенсию (украинскую – 24 канал). Но у нее случился инсульт с парализацией. Не хочу вспоминать, как все произошло, но нервов на нее много потратила. Знаете, одно за другим.

Студента с инвалидностью мобилизовали среди первых

А как ваш сын попал на войну?

Когда в феврале вот эта долбанная "спецоперация" началась, нам сказали, что студентов брать не будут. Тем более, первый курс. А у меня Андрей (имя изменено – 24 канал), когда был немного младше, попал в ДТП. Новый "хозяин жизни" летел, и их с другом сбил. Я поначалу не поверила, думала, что телефонные аферисты разводят. После этой аварии он получил вторую группу инвалидности. Вообще не думала, что попадет под мобилизацию. И вот в один день я его ждала-ждала, а его нет. У нас в семье принято предупреждать, если задерживаешься... Всегда ничего хорошего не думаешь, когда ребенка нет. Начала звонить друзьям его. Выяснилось, что не только он домой не вернулся. Кинулись искать. Нам ничего не сказали сразу, не объясняли, а через день сын позвоним и сказал, что после медосмотра их отпустят. Я маме сказала, а у нее сразу третий инсульт. Даже не помню, как похороны пережила. Сестра помочь не могла, мне подружка из Харькова и соседи понемногу помогли.

Я уже и звонила, по всем инстанциям пороги оббивала, но все бестолку. А потом как-то он позвонил с чужого номера. Сказал, что он где-то под Изюмом, что у них все плохо, объяснил, что не может говорить по телефону. Но сказал, что обещают отпустить через несколько дней.

И действительно, через неделю или через дней 10 он приехал. Худющий, психованный. Я плачу, он плачет. Сказал, что больше не поедет, что сделает с собой что-нибудь, если будут вынуждать ехать обратно. Решили, что будет прятаться, попросим знакомых, чтобы пересидел где-нибудь, или к сестре как-нибудь переедет. Я собрала все деньги, какие были. Он уехал, говорил, что какой-то знакомый поможет. Обещал, что позвонит, как в Ростове будет. Не стану говорить, чего это нам стоило, но он все же в Россию попал. Не знаю куда там тот знакомый девался, но так получилось, что Андрея в следственном изоляторе закрыли как дезертира. А потом его снова куда-то в Украину на передовую отправили. Не знаю, правда ли, мне так сказали.

А связи вы с сыном не имели никакой?

Нет, это в основном слухи. Я ведь не одна такая, мы группу собрали, кто где-то услышал, то и пересказываем. Женщины, матери, жены, мы как-то себя поддерживаем, иначе же можно просто сойти с ума.

Много вообще таких историй? И много ли жителей Донбасса, поддерживающих войну?

Честно хочу сказать, что когда все в 14-м начиналось, то было немало. Но сейчас, конечно, поддержка меньше. Не потому, что какие-то взгляды изменили, а потому что у всех знакомые родственники выехали. Кто-то в Украине (на подконтрольные территории – 24 канал), кто-то – в Россию. Я почему к вам обратилась, потому что уже и письма писала, куда только можно. И Пушилину, и этой "омбундсменше". До лампочки! Мы – никто, и зовут нас никак. Нам едва в лицо уже не смеются. Я уж ничего в этой жизни не хочу. Лишь бы сына вернули. Я далека от политики.

Верите, что Донбасс может вернуться к нормальной жизни после войны?

Честно, я не знаю. Вот как возвращаться? Я хочу, чтобы все было хорошо, но даже в это не верю. Ибо нет никакой надежды. Не знаю, выживу ли, да и мне уже все равно. Будет ли Россия или Украина. Пусть будет мир и наши дети домой вернутся. Каждый день смотрю на происходящее и даже не думаю, что будет дальше.

Фактически все жители временно оккупированных территорий Донбасса привыкли жить с чувством животного страха и без надежды на будущее. Тысячи матерей уже похоронили своих детей, которых Россия насильно отправила на войну. Десятки тысяч женщин ждут возвращения своих родных, не зная о них вообще ничего. Путинские войска не дают мобилизованным даже возможность связаться с семьями, чтобы никто не узнал правду. Ведь единственное, чего боятся россияне – огласки о том, что они натворили. Ведь это неизбежно приведет к бунту и лишит Россию шанса использовать мобилизованных гражданских как пушечное мясо.