Россия захватила село на Сумщине, на 7 направлениях продолжаются атаки

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 31 мая. Там сообщили, что с начала суток произошло 141 боевое столкновение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба и пост Deep State.

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Что происходит на фронте на вечер 31 мая

Deep State написали, что россияне оккупировали Владимировку – село на Сумской области.

Где расположена Владимировка, которую захватили россияне

На Харьковском направлении Силы обороны успешно остановили 2 атаки в сторону населенного пункта Липцы и вблизи Волчанска.

На Купянском направлении россияне 9 раз наступали в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка и Загрызово. Продолжаются 4 вражеские атаки.

На Лиманском направлении захватчики 18 раз атаковали позиции Сил обороны в сторону Зеленой Долины, Карповки, Нового Мира, вблизи Грековки, Торского, Серебрянского леса и Редкодуба. 14 атак отбито, 4 – продолжаются.

На Северском направлении россияне атаковали в районах Григорьевки и в сторону Верхнекаменского. С начала суток произошло 2 боя, наши защитники отбили атаки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 2 вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора и в сторону Курдюмовки. 3 боя продолжаются.

На Торецком направлении ВСУ отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Крымское и Торецк. Продолжается одно боевое столкновение.

На Покровском направлении противник 36 раз атаковал вблизи населенных пунктов Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Даченское, Лысовка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Андреевка, а также в сторону населенных пунктов Новониколаевка, Алексеевка, Попов Яр, Полтавка. Продолжается 7 боестолкновений.

Украинские воины обезвредили 180 оккупантов, из них 98 – безвозвратно. Также уничтожено 14 единиц автомобильной техники, 5 беспилотных летательных аппаратов, 2 квадроцикла и 7 мотоциклов, повреждены 2 автомобиля, 1 танк и 3 артиллерийские системы оккупантов,

– детализировали в Генштабе.

На Новопавловском направлении оккупанты совершили 9 попыток прорвать нашу оборону в районах Орехового, Богатыря, Зеленого Поля, Новополя и Вольного Поля. Идет 1 боевое столкновение.

На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиаудары по населенным пунктам Малиновка, Гуляйполе, Долинка, Верхняя Терса, Темировка и Полтавка.

На Ореховском направлении пытались продвинуться вперед в сторону Павловки, Новоданиловки и вблизи Степного и Малых Щербаков. 8 атак отбито, продолжается 1 боестолкновение.

На Приднепровском направлении наши войска остановили 1 атаку противника.

На Курском направлении произошло 34 боестолкновения.