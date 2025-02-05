В Кремле неоднократно повторяли нарратив, что Владимир Зеленский якобы "нелегитимный президент Украины". Однако, несмотря на это, Россия готова вести с украинским лидером переговоры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которую распространяют прокремлевские СМИ.

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В Кремле сделали заявление относительно переговоров с Зеленским

У Путина постоянно находят отговорки, почему якобы не могут начать переговоры об окончании войны в Украине. Одним из таких аргументов был тезис, что Владимир Зеленский якобы "нелегитимный президент Украины", поэтому Кремль настаивал на проведении выборов, чтобы начать мирные переговоры.

Однако сейчас у Путина резко сменили риторику. Так, Песков заявил, что Россия готова проводить переговоры с Зеленским.

Зеленский не является легитимным президентом Украины, однако Россия готова вести с ним переговоры,

– заявил Песков.