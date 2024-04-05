Дежавю Оленовки, – Лубинец о заявлении России о передаче останков тел якобы погибших на Ил-76

Более месяца назад российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать Украине останки тел украинских военнопленных, которые якобы были на борту самолета Ил-76. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал о том, как продвигается это дело.

Почти сразу после инцидента Дмитрий Лубинец заявил, что в случае авиакатастрофы с Ил-76 Россия вела себя точно так же, как это было после теракта в Оленовке. Оккупанты разворачивали масштабную информационную кампанию, чтобы бросить тень на Украину и подорвать поддержку со стороны других государств мира.

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"Оленовка, один в один"

Дмитрий Лубинец рассказал, что к месту падения должны были допустить международных представителей, чтобы взять материалы на экспертизу и потом сказать, что на самом деле произошло с самолетом и были ли там украинские военнопленные.

Однако Россия выбрала другой путь и заявила, что это якобы Украина сбила самолет и не предоставила международным организациям доступа. Тогда начались обвинения, что надо перестать оказывать военную помощь нашему государству.

По словам уполномоченного, с таким требованием оккупанты обратились к Соединенным Штатам и Германии. Уже потом было обнародовано заявление Москальковой, что они якобы готовы передать тела украинской стороне.

Как отметил Лубинец, Украина никогда не создавала препятствий для получения тел погибших наших героев и героинь. А также никогда не препятствовала передаче тел российских военнослужащих.

Заявления, что якобы вот-вот будет передача тел – и снова мы их ждем. Когда это произошло, у меня было дежавю. Оленовка, один в один. Россией используется фактор украинских военнопленных. Их якобы убивают ВСУ военным оборудованием, которое передали международные партнеры,

– заявил Лубинец.

Чиновник отметил, что после этого к месту не допускаются представители международных организаций. Но идет информационная кампания, обвинения Украины и попытки остановить военную помощь.

Родных пугает неопределенность

Омбудсмен добавил, что он общался с некоторыми родными украинских военнопленных, имена которых российские пропагандисты внесли в список тех, кто якобы находился на борту. По его словам, близких таких бойцов пугает неопределенность.

Они не хотят верить, что, возможно, случилось что-то плохое. И мы понимаем почему. Юридически у нас нет доказательств, что на этом борту действительно были украинские военнопленные. Не были,

– подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что после обнародования списка почти сразу направил письмо Москальковой, расписав по пунктам то, что Россия, согласно международному гуманитарному праву, отвечает за жизнь военнопленных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сказал, что российские власти должны были уведомить представителей Международного комитета Красного Креста относительно перемещения, условий содержания и медицинского состояния украинских защитников. Однако, к сожалению, они этого не делают.