Россия заявила, что принудительно депортировала из Украины почти полмиллиона человек, – Денисова

Людмила Денисова рассказала, что российские захватчики проводят массовую депортацию населения оккупированных территорий Украины. Минобороны страны-оккупанта сообщило о вывозе 439 420 мирных жителей.

Омбудсмен Денисова заявила, что масштабы принудительного перемещения сравнимы только с депортацией, проводимой Гитлером во время Второй мировой войны. Россия цинично и грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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Денисова напомнила о запрете принудительного переселения или депортации людей с оккупированной территории. Омбудсмен заявила: минобороны России рапортует, что только из Херсона уже вывезли 90 тысяч украинцев.

Российский генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что только за сутки 26 февраля с временно оккупированных территорий вывезли более 19,6 тысяч мирных жителей. Среди них – 3 300 детей.

Мизинцев – изверг, управляющий уничтожением Мариуполя . В МВД Украины рассказали, что именно этот рашист отдал приказы бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей.

В целом рашистский военный отмечает о вывозе 439 420 мирных жителей "из опасных районов Украины", из которых 91 673 – дети,

– подчеркнула Денисова.

Омбудсмен обратилась в Международный комитет Красного Креста с призывом принять все возможные меры для содействия в возвращении незаконно вывезенных в Россию украинцев, а также – открытие безопасных гуманитарных коридоров.

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