Звучит как ерунда: авиаэксперт опроверг заявления россиян о поражении Patriot

В России кичились, что их ракеты "Кинжал" якобы уничтожили ЗРК Patriot. На самом деле, эти заявления абсурдны, ведь поразить эти комплексы невозможно, тем более ракетами "Кинжал".

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Константин Криволап. По его словам, не нужно обращать внимание на такие вбросы российской пропаганды.

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"Это звучит как ерунда. Я в целом к этому отношусь, как к фейку. Если там и нужно что-то ремонтировать, то разве что-то покрасить или побелить. Не надо обращать внимание на этот шум", – заметил он.

Бессмысленные заявления россиян

Константин Криволап отметил, что ЗРК Patriot состоит из большой группы машин, техники, разветвлений, от 4 до 8 пусковых установок. Поразить этот ЗРК невозможно.

Даже машина с запчастями ездит за ними для обслуживания и запаса необходимых запчастей. Комплекс не стоит на одном месте. Уничтожить систему таким образом невозможно. Можно разве что поразить какой-то элемент системы,

– подчеркнул он.

Как обьяснил авиаэксперт, российская ракета "Кинжал" летит почти вертикально. Если ее сбить над собой, все ее обломки посыпаются на голову.

"В основном модификацию Patriot разрабатывали именно для сбивания баллистических целей. Если ты проектируешь такую систему для баллистических целей, то понимаешь, что будешь в первых списках на поражение, над головой будут лететь обломки сбитой ракеты. Против этого нельзя применить техническое решение, которое создаст безопасность?" – сказал Криволап.

Вброс России об уничтожении ЗРК Patriot