ATACMS и десятки дронов: в России снова заявили о массированной атаке

Россияне заявили, что в ночь на воскресенье, 19 мая, их территорию атаковали дроны. А потому, им пришлось "приземлять" десятки дронов. Кроме того, в захваченном ими Крыму тоже было громко - оккупанты говорят и там ловили воздушные цели.

В частности, в минобороны России по состоянию на утро сообщили, что их ПВО якобы уничтожила 60 дронов над двумя областями России, а также один дрон и 9 ракет ATACMS над оккупированным Крымом.

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Дежурными средствами ПВО 9 оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией [оккупированной] Республики Крым, 3 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 57 БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края,

- отчитались в минобороны России.

Последствия атаки на российские области

Взрывы луланы в Выборге Ленинградской области, в Славянске-на-Кубани и в станице Кущевская Краснодарского края.

В частности, в Выборге Ленинградской области очевидцы сообщали о нескольких мощных взрывах. После этого в районе местной нефтебазы начался пожар. И губернатор Ленинградской области успокоил, что в здании старой выборгской нефтебазы якобы произошел "хлопок" из-за использования пиротехнических средств.

А в Славянске-на-Кубани беспилотников "упал" на территории НПЗ. Однако, сначала россияне уверяли, что пожара на НПЗ якобы не было. Впоследствии стало известно, что на территории завода упало не один, а 6 дронов. А сам завод приостановил свою работу.

Кроме того, в станице Кущевская Краснодарского края беспилотники атаковали военный аэродром.

Последствия в Крыму

Сегодня ночью в Крыму сообщали о взрывах и звуках выстрелов, был перекрыт Крымский мост.

Кроме того, взрывы раздавались в Перевальном, где базируется 126 бригада береговой обороны Черноморского флота России. По состоянию на утро стало известно, что был поражен корабль противника – морской тральщик "Ковровец". Эту информацию официально подтвердили в Генштабе ВСУ.