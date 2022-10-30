Путин должен прекратить использовать продукты как оружие – НАТО о срыве зернового соглашения

30 октября 2022 , 17:31
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Источник:

Reuters

В НАТО отреагировали на циничное заявление России о приостановлении зернового соглашения. Кремль шантажирует мир голодом.

В НАТО призвали Россию срочно продолжить свое участие в зерновом соглашении. Соответствующее заявление сделала Оана Лунгеску – представитель НАТО.

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Президент Путин должен прекратить превращать продовольствие в оружие и завершить свою незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить соглашение, чтобы продовольствие попало к тем, кто в нем больше всего нуждается,
– заявила Лунгеску.

Она подчеркнула, что зерновое соглашение поддерживают все страны-члены НАТО.

Россия приостановила участие в зерновом соглашении

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Автор: Мар'яна Бекало