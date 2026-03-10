Россия якобы заинтересована в продолжении мирных переговоров об окончании войны в трехстороннем формате. Москва выражает благодарность американской стороне за их усилия в этом направлении.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

Что заявил Песков о переговорах с Украиной?

По мнению российского чиновника, трехсторонние переговоры необходимо продолжать в дальнейшем, и, по его словам, Москва заинтересована в этом, и даже благодарна Соединенным Штатам за посредничество в этом вопросе.

Он добавил, что США не выдвигали ультиматум России о прекращении огня для продолжения мирного процесса в вышеупомянутом формате, и отметил, что дата и место проведения следующей встречи еще не утвердили.

Урегулирование украинского кризиса не откладывается из-за событий в Иране, несмотря на паузу в переговорах,

– заверил он.

Кроме вышеупомянутого, Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в рамках переговоров осталось закончить территориальный вопрос, подчеркнув, что есть еще "много нюансов", которые, мол, необходимо решить.

Также он прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода "Дружба", который был поврежден в результате российского обстрела, обвинив Украину в возможных негативных последствиях этого для всего континента.

"Можно сказать одно: они доигрываются. Энергетический шантаж Украины, связанный с нефтепроводом "Дружба" , может ударить по всем европейцам", – отметил Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам по ситуации.

Какая ситуация вокруг "Дружбы"?