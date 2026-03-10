Россия сделала новое "оптимистическое" заявление о переговорах с Украиной
- Россия заявила о заинтересованности в продолжении трехсторонних мирных переговоров с Украиной, выразив благодарность США за посредничество.
- Кремль также обвинил Украину в возможных негативных последствиях из-за повреждения и отказа в восстановлении нефтепровода "Дружба".
Россия якобы заинтересована в продолжении мирных переговоров об окончании войны в трехстороннем формате. Москва выражает благодарность американской стороне за их усилия в этом направлении.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".
Что заявил Песков о переговорах с Украиной?
По мнению российского чиновника, трехсторонние переговоры необходимо продолжать в дальнейшем, и, по его словам, Москва заинтересована в этом, и даже благодарна Соединенным Штатам за посредничество в этом вопросе.
Он добавил, что США не выдвигали ультиматум России о прекращении огня для продолжения мирного процесса в вышеупомянутом формате, и отметил, что дата и место проведения следующей встречи еще не утвердили.
Урегулирование украинского кризиса не откладывается из-за событий в Иране, несмотря на паузу в переговорах,
– заверил он.
Кроме вышеупомянутого, Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в рамках переговоров осталось закончить территориальный вопрос, подчеркнув, что есть еще "много нюансов", которые, мол, необходимо решить.
Также он прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода "Дружба", который был поврежден в результате российского обстрела, обвинив Украину в возможных негативных последствиях этого для всего континента.
"Можно сказать одно: они доигрываются. Энергетический шантаж Украины, связанный с нефтепроводом "Дружба" , может ударить по всем европейцам", – отметил Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам по ситуации.
Какая ситуация вокруг "Дружбы"?
Напомним, что 27 января 2026 в результате целенаправленной атаки России повреждения получили объекты ключевой нефтеперекачивающей станции в районе города Броды, в том числе и оборудование нефтепровода "Дружба".
Владимир Зеленский заявлял, что Словакия и Венгрия ни разу не обратились к российской стороне с просьбой не бить по нефтепроводу, однако были публичные обвинения Киева по этому поводу.
После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию очередную жалобу на президента Украины. Он раскритиковал его слова о ситуации с транзитом российской нефти по трубопроводу "Дружба".