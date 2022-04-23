Россия заявлениями о Донбассе признала провал своих планов по Украине, – разведка Британии

Россияне заявили, что теперь их цель – установление контроля на востоке и юге Украины. Поэтому даже они признали невозможность захватить всю Украину, как это планировали раньше.

По мнению британской разведки, озвучивание россиянами новых планов по Украине очень красноречиво. Желание агрессора захватить Донбасс и южную часть Украины – это признание провала плана получить контроль над всей Украиной.

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Россия хочет довольствоваться меньшим

После провала попытки взятия Киева и поражений на северном направлении Россия начала "вторую фазу войны", цель которой – полная оккупация Донбасса и юга Украины.

Британские разведчики сообщают, что россияне понимают, что война идет не по их плану. Они собираются использовать другую тактику боев, в частности, изменения будут внесены и в проведение наземных операций.

Бомбардировать украинские мирные города россияне не перестанут – они рассматривают это как способ подавления сопротивления населения.

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