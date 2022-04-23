На думку британської розвідки, озвучення росіянами нових планів щодо України дуже красномовне. Бажання агресора захопити Донбас та південну частину України – це визнання провалу плану отримати контроль над всією Україною.

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Росія хоче задовольнитися меншим

Після провалу спроби взяття Києва та поразок на північному напрямку Росія розпочала "другу фазу війни", мета якої – повна окупація Донбасу та півдня України.

Британські розвідники повідомляють, що росіяни розуміють, що війна йде не за їхнім планом. Вони збираються використовувати іншу тактику боїв, зокрема, зміни будуть внесені і в проведення наземних операцій.

Бомбардувати українські мирні міста росіяни не перестануть – вони розглядають це як спосіб придушення спротиву населення.

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