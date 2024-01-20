Россия пытается подать масштабные учения НАТО как провокацию: в ISW объяснили причины

На этой неделе страны начнутся самые большие за последние десятилетия учения НАТО. В России уже начали проводить информационные операции и заявляют о "провокации".

Однако в Институте изучения войны проанализировали вбросы оккупантов и объяснили, что на самом деле скрывается за этой риторикой. Кроме того, российские пропагандисты уже неоднократно распространяли фейки об учениях Альянса.

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На что направлена риторика оккупантов по учениям Альянса

На этой неделе стартуют самые масштабные за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024. Такие события никак не дают покоя оккупантам, и еще в сентябре 2023 кремлевские пропагандисты говорили о них, как о "провокации" и "агрессии". Так, аналитики Института изучения войны напомнили, что в российском МИД ранее утверждали, мол, Альянс "продолжает демонстрацию силы на пороге России". Тогда в стране-агрессорке стали утверждать, что они якобы призывали к "деэскалации", предлагали "отказаться от провокационных действий" и перенести учения.

Более того, кремлевские пропагандисты утверждали, что НАТО якобы использует учения для того, чтобы "подготовить страны Балтии к войне с Россией", что якобы является "серией провокаций". Член российской делегации на 1066-м пленарном заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Юлия Жданова также повторяла методичку и заявляла, что учения Альянса на российских и белорусских границах "провоцируют игру на нервах" и "еще больше сжимают пружину эскалации". Российский так называемый "военкор", в свою очередь, заявил, что Германия также якобы "старается создать искусственную угрозу со стороны России". Однако пропагандист утверждал, мол, "никакой угрозы нет", а "всех западным экспертам платят, чтобы они говорили правильные слова".

Аналитики Института изучения войны заявили, что вся риторика оккупантов и их информационная операция имеет конкретную цель – она направлена на то, чтобы представить оборонные действия НАТО в ответ на реальную российскую агрессию на восточном фланге Альянса как провокационные, и преследует цель отвлечь внимание от недавней агрессивной российской риторики и поведения в отношении НАТО.

Эксперты напомнили, что недавно Путин угрожал Финляндии, называл Запад "врагом" и неоднократно повторял, что Россия якобы воюет, чтобы "победить Запад".

ISW продолжает оценивать, что Путин вторгся в Украину в 2022 году не для защиты России от вымышленной угрозы со стороны НАТО, а для того, чтобы ослабить и в конце концов уничтожить НАТО – цель, которую он до сих пор преследует,

– говорится в отчете.

Самые масштабные учения НАТО: что известно

На этой неделе стартуют учения Steadfast Defender 2024, которые продлятся до мая 2024 года. Они станут одними из самых масштабных за последние десятилетия, ведь в них примут участие тысячи военных и будут привлечены многие техники.

Так, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи 18 января сообщил, что в учениях примут участие 90 000 военнослужащих из всех 31 страны-члена НАТО, в том числе Швеции. По предварительным данным, также будут привлечены десятки единиц техники во время Steadfast Defender 2024, в том числе около:

50 кораблей,

80 истребителей, вертолетов и беспилотников,

1100 боевых машин, среди которых танки и БМП.

В Альянсе отметили, что эти учения усилят НАТО. Кроме того, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр отмечал, что Альянс должен готовиться к конфликту с Россией, ведь "мир нельзя воспринимать как данность", когда угрозы со стороны Кремля раздаются почти каждый день.