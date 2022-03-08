Россия закончит очень печально, – политтехнолог Тизенгаузен

Россия несет колоссальные потери как на войне с Украиной, так и внутри страны. Речь идет о финансовых потерях, вызванных санкциями. Близкое окружение Кремля может устроить бунт, так как олигархи теряют миллиарды долларов.

Об этом в эфире 24 канала заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Потери России из-за вторжения в Украину станут ощутимыми прежде всего для рядовых россиян.

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При этом Кремль до сих пор не объяснил россиянам, почему их уровень жизни так ощутимо снизился.

Россия кончит очень печально. Не то чтобы россияне как в "Голодных играх" будут драться. Однако резкий рост инфляции, обесценивание рубля, проблема с доставкой товаров – это все ждет россиян,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен о том, что ждет россиян: смотрите видео

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