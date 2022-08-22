россия закрывает авиапространство в приграничных с Украиной областях вплоть до 29 августа

В россии неустанно ищут возможности осуществить некую провокацию. Так, в стране-агрессора решили частично закрыть воздушное пространство в приграничных с нашим государством областях.

Если раньше говорилось о частичном закрытии воздушного пространства с 22 по 25 августа, то сейчас эту дату несколько сместили. И теперь ограничения на полеты будут продолжаться чуть ли не до конца августа, передает 24 канал.

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Ограниченные полеты в 11 аэропортах россии

Как сообщают в россиавиации, с 22 августа вводится режим временного ограничения полетов. Он касается 11 аэропортов в стране-агрессоре. А продлится он не с 22 по 25 августа, а по 29 августа 03:45 по московскому времени.

Каких аэропортов это касается

Сначала говорилось о закрытии аэропортов в трех областях страны-агрессора. Это Воронежская, Белгородская, а также Липецка. Сейчас назвали конкретные аэропорты, которые будут работать с ограничениями. В список вошли:

Анапа,

Белгород,

Брянск

Воронеж,

Геленджик,

Краснодар,

Курск,

Липецк,

Ростов-на-Дону,

Симферополь,

Элиста.

Заметим, что аэропорт Симферополя не просто так попал в этот список. Причиной мог стать регулярный "хлопок", который на протяжении последних нескольких дней не покидает полуостров, оккупированных врагами.

Поскольку враг ввел эти ограничения, не следует исключать возможные угрозы. Так что ни в коем случае не стоит в этот период игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Это подчеркивают также правоохранители.

Просят украинцев быть более ответственными

С 23 по 25 августа существует высокая вероятность массированных ракетных обстрелов. Так что жителей Украины просят в эти дни быть максимально ответственными. А это значит, что следует немедленно отправляться к укрытию тогда, когда раздаются сирены. И оставаться там до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

Полицейские также призывают заранее продумывать маршруты. Вы должны четко знать, что по дороге у вас будет возможность найти хранилище и оперативно перейти к нему в случае возможной угрозы.

Кроме того, в эти дни будут усиленно следить за порядком в Украине правоохранители. Они будут делать все возможное, чтобы гарантировать меры безопасности.

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