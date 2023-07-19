Уже третий день: Россия закрыла Керченский пролив после подрыва моста, – Reuters
19 июля 2023, 17:17Читати новину українською
Источник:Reuters
Российские власти приостановили движение через Керченский пролив с 16 июля - после "атаки беспилотников" в Севастополе.
Собеседник сообщил агентству, что навигация в районе Керченского пролива "уже простаивает три дня".
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Причиной тому является "ухудшение безопасности" после ночной атаки на Крымский мост через Керченский пролив, соединяющий Азовское море с Черным.
Навигация не работает уже третий день. Они остановили ее 16 июля около 17:00 по местному времени,
– сообщил изданию источник в отрасли.
"Атака дронов" на Севастополь: главное
- В ночь на 16 июля во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы, в городе слышали звуки стрельбы. Представитель оккупационной "власти" Михаил Развожаев заявил об "атаке дронов" в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.
- После этого движение паромов и катеров в Севастопольской бухте было приостановлено.
- Российское Министерство обороны заявило о так называемой "атаке дронов" на Севастополь. Россияне традиционно обвиняют Украину.