Уже третий день: Россия закрыла Керченский пролив после подрыва моста, – Reuters

Российские власти приостановили движение через Керченский пролив с 16 июля - после "атаки беспилотников" в Севастополе.

Собеседник сообщил агентству, что навигация в районе Керченского пролива "уже простаивает три дня".

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Причиной тому является "ухудшение безопасности" после ночной атаки на Крымский мост через Керченский пролив, соединяющий Азовское море с Черным.

Навигация не работает уже третий день. Они остановили ее 16 июля около 17:00 по местному времени,

– сообщил изданию источник в отрасли.

"Атака дронов" на Севастополь: главное