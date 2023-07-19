Співрозмовник повідомив агенції, що навігація в районі Керченської протоки "вже простоює три дні".
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Причиною тому є "погіршення безпеки" після нічної атаки на Кримський міст через Керченську протоку, який з'єднує Азовське море з Чорним.
Навігація не працює вже третій день. Вони зупинили її 16 липня близько 17:00 за місцевим часом,
– повідомило виданню джерело в галузі.
"Атака дронів" на Севастополь: головне
- У ніч проти 16 липня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, у місті чули звуки стрілянини. Представник окупаційної "влади" Михайло Развожаєв заявив про "атаку дронів" у районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави.
- Після цього рух поромів та катерів у Севастопольській бухті призупинили.
- Російське Міністерство оборони заявило про так звану "атаку дронів" на Севастополь. Росіяни традиційно звинувачують Україну.