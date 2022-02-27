Россия закрыла воздушное пространство для государств Балтии и Словении

Россия развязала полномасштабную войну против Украины и уже за это поплатилась. Страна-агрессор теряет не только военных и технику, но и международные контакты.

Так, ряд цивилизованных европейских стран уже закрыли свое воздушное пространство для оккупанта.

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В Росавиации сообщили, что страна-агрессор попыталась ответить таким же шагом Латвии, Литве, Словении и Эстонии. Однако граждан этих государств вряд ли смущают такие действия России.

Ведь за свою агрессию против Украины россияне будут полностью изолированными от мира, а со временем вообще перестанут существовать. Украинцы же в войне получат свободу и уважение во всех уголках планеты.

Какие страны закрыли авиапространство для России

Авиапространство для российских захватчиков уже закрыли:

Великобритания;

Польша;

Литва;

Латвия;

Эстония;

Словения;

Болгария;

Чехия;

Румыния.

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