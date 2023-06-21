Шантаж мирового масштаба, – оппозиционер предположил, взорвут ли оккупанты Крымский Титан

Мировое сообщество не отреагировало должным образом на теракт на Каховской ГЭС. Между тем, Россия продолжает полагаться на техногенные аварии как на возможное средство противодействия Вооруженным Силам Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский. Он убежден, что Путин должен ответить за преступные действия, которые с его ведома совершает российская армия.

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Мировое время остановить российский террор

Крымский Титан может стать следующим местом российского экоцида, убежден журналист. Руководители России уже неоднократно доказывали, что не остановится ни перед чем ради спасения своего положения.

Происходящее на Крымском Титане – совершенно дикая история. Это шантаж мирового масштаба. Легко увидеть, что такие теракты, начиная с подрыва Каховской ГЭС, направлены на улучшение ситуативного положения российской армии.

– убежден Олевский.

Журналист ожидает от международного общества более решительных действий в ответ на все новые и новые провокации России.

"По моему мнению, миру уже сейчас стоит поставить Путину ультиматум о том, что подрыв Крымского Титана будет иметь для России те же последствия, что и использование ядерного оружия", – сказал Олевский.

Мировое сообщество полностью осведомлено о происходящем, но пока не заставляет Россию ответить за экоцид. Впрочем, не исключено, что прямо сейчас мир готовит столь мощный ответ, что он отразит у Путина желание повторять подобные преступления.

Что известно о минировании Крымского Титана