В Черном море возле Болгарии обезвредили якорную мину: эффектные фото

Возле берегов Болгарии в Черном море заметили якорную мину. Местные специалисты обезвредили ее

Случилось это 30 июня. Мину у болгарских берегов заметил теплоход, проплывавший под флагом Либерии.

В МИД сказали, сколько теряет Украина из-за блокады украинского зерна

Мину уничтожили в воде

После сообщения о мине возле берегов, вертолет болгарских ВМС отправился на поиски взрывчатки. После этого координаты передали пограничной полиции, которая на катере отправила специалистов в мину.

Вечером того же дня с помощью контролируемого подрыва мину удалось ликвидировать. Болгарское Минобороны опубликовало мощные кадры по ликвидации взрывчатки.



Ликвидация мины прошла четко и успешно / Фото Минобороны Болгарии



Мину в Черном море уничтожили на фоне заката / Фото Минобороны Болгарии

Россия заменяла Черное море

Начав войну против Украины, Россия беспорядочно заминировала Черное море. С этими минами уже имели дело в Турции, Румынии, а теперь и в Болгарии.

Главной причиной заминирования является блокировка украинских портов. Поэтому Украина не может осуществлять экспорт зерна, что и провоцирует назревающий в мире продовольственный кризис.

В то же время сами же оккупанты воруют украинское зерно. 30 июня из оккупированного Бердянска вывезли 7 тонн украинского зерна, а уже сегодня судно казахской фирмы, вывезшее ворованную продовольствие, оказалось у берегов Турции. Украинские власти просят содействовать возврату зерна Украине.

Интересно – что будет делать Эрдоган по вопросу об украинском зерне: смотрите видео