Трапилося це 30 червня. Міну біля болгарських берегів помітив теплохід, який пропливав під прапором Ліберії.

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Міну знищили у воді

Після повідомлення про міну біля берегів, вертоліт болгарських ВМС вирушив на пошуки вибухівки. Після цього координати передали прикордонній поліції, яка на катері відправила спеціалістів до міни.

Увечері того ж дня за допомогою контрольованого підриву міну вдалося ліквідувати. Болгарське Міноборони опублікувало потужні кадри з ліквідації вибухівки.



Ліквідація міни пройшла чітко та успішно / Фото Міноборони Болгарії



Міну в Чорному морі знищили на фоні заходу сонця / Фото Міноборони Болгарії

Росія замінувала Чорне море

Розпочавши війну проти України, Росія хаотично замінувала Чорне море. З цими мінами вже мали справу в Туреччині, Румунії, а тепер і в Болгарії.

Головною причиною замінування є блокування українських портів. Через це Україна не може здійснювати експорт зерна, що й провокує продовольчу кризу, яка назріває у світі.

Водночас самі ж окупанти крадуть українське зерно. 30 червня з окупованого Бердянська вивезли 7 тонн українського зерна, а вже сьогодні судно казахської фірми, яке вивезло крадене продовольство, опинилося біля берегів Туреччини. Українська влада просить сприяти поверненню зерна Україні.

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