Россия заплатит очень высокую цену за нападение на Украину

Глубокомысленные рассуждения "нападет или не нападет" в исполнении наших "экспертов" все больше напоминают мне анекдот про блондинку, которая или встретит на Крещатике динозавра, или не встретит.

В моем представлении, к мнению разведки стоит прислушиваться, хотя, понятно, что разведданные – это тоже оружие, и могут использоваться для давления в переговорах и быть намеренной дезинформацией.

Читайте также Возможное вторжение России в Украину: как США и ЕС могут остановить Путина

В общем, будущее нападение на нас бывшей союзной державы, можно обсуждать только, как символ веры.

Я, например, не верю, но мое неверие основано только на логике событий последних семи лет, а не на новой информации.

Война идет с 2014 и по сей день. Взять нас в 2014 было проще, чем сейчас. При желании, под дружное повизгивание союзников о глубокой озабоченности ситуацией, российские танки прокатились бы до линии Умань – Коростень, с минимальными потерями.

Не потому, что кое-кто встречал бы их цветами, а потому, что бутылками с Молотовым танковые клинья не остановишь. И мужество одиночек здесь ни о чем, война – это еще и противостояние технологий. Мы были обречены на поражение.

Мы были голые, босые, обезглавленные, безоружные. Мы выстояли – не буду умалять наши победы – но выстояли потому, что полномасштабного вторжения не было. И то – чудом.

Маленький фюрер или побоялся идти на конфликт со всем миром, или, что вероятнее, просто имел на тот момент другие цели.

Сегодня ситуация иная. Мы, конечно, не израильская армия, но и совсем не то, что было семь лет назад. И мотивация осталась, и кадры появились, и с оружием получше, да и ужас в глазах – ах, это же наши братья! Мы же столько лет были вместе, – уже исчез. Историю Каина и Авеля нам напомнили и под Иловайском, и в Дебальцево.

По теме Чего ждать от встречи Байдена и Путина

Не стану рассказывать про нашу неизбежную победу, но сегодня даже российской армии не удасться пройти по Украине прогулочным шагом. И с победным маршем могут случиться проблемы.

Война с Украиной – это многотысячные потери, жертвы среди мирного населения, 100% международная изоляция для агрессора, разрыв большинства экономических связей. Глубокой озабоченностью явно не закончится.

Путин и его команда упырей, кто угодно, но не идиоты. И просчитывать последствия умеют, как все другие страны.

Да, НАТО за нас воевать не будет. Да, для Украины, в случае российской агрессии, все закончится плохо. Но для РФ это будет Пирровой победой. Не факт, что России Украина нужна такой ценой.

Так что, я рассматриваю происходящее, как ритуальные пляски шаманов двух враждующих племен. Бубны, барабаны, угрозы, боевая раскраска, устрашающий вой и подпрыгивания на месте. Переговоры – это и хитрости во время, и умение подготовить позиции до, и психологическое давление на вторую сторону любыми способами.

Жаль, что нас используют, как субъект с двух сторон, но винить, кроме себя самих, некого. Оружие привести в порядок не помешает, но так стоит поступать всегда, вне зависимости от…

А что будет в реальности: встретим мы динозавра на Крещатике или не встретим – узнаем в ближайшие дни. И сие мало от нас зависит.

Путин боится ВСУ: смотрите видео