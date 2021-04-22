Министерство внутренних дел России запретило более сотни иностранцев на протяжении 40 лет въезжать на территорию страны. Причиной такого ограничения является участие этих людей в акции протеста.

О запрете на въезд в Россию для иностранцев издание пишет со ссылкой на слова начальника управления по вопросам миграции управления МВД в Москве Дмитрия Сергиенко.

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Запрет на въезд для иностранцев

МВД запретило въезд в Россию на 40 лет 122 иностранным гражданам, которые приняли участие в акциях протеста в Москве,

– заявил Сергиенко.

В то же время представитель ведомства не уточнил, в каких именно протестных акциях участвовали эти иностранные граждане.

Сергиенко сообщил также, что с начала 2021 года министерство направило десять ходатайств о признании нежелательным пребывание иностранных граждан. По ним вроде есть информация о причастности к экстремистской или террористической деятельности.

Напомним, 21 апреля в Москве состоялся массовый протест в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, люди вышли на улицы и других российских городов. Всего в ходе акций силовики задержали 1 784 человек.

Почему россияне протестуют