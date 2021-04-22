Россия запретила 122 иностранцам 40 лет въезжать в страну
Министерство внутренних дел России запретило более сотни иностранцев на протяжении 40 лет въезжать на территорию страны. Причиной такого ограничения является участие этих людей в акции протеста.
Источник:Интерфакс
О запрете на въезд в Россию для иностранцев издание пишет со ссылкой на слова начальника управления по вопросам миграции управления МВД в Москве Дмитрия Сергиенко.
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Запрет на въезд для иностранцев
МВД запретило въезд в Россию на 40 лет 122 иностранным гражданам, которые приняли участие в акциях протеста в Москве,
– заявил Сергиенко.
В то же время представитель ведомства не уточнил, в каких именно протестных акциях участвовали эти иностранные граждане.
Сергиенко сообщил также, что с начала 2021 года министерство направило десять ходатайств о признании нежелательным пребывание иностранных граждан. По ним вроде есть информация о причастности к экстремистской или террористической деятельности.
Почему россияне протестуют
- Жители России протестуют из-за игнорирования властью сложного состояния здоровья Навального.
- После возвращения оппозиционера из Германии, где он лечился от отравления "Новичком", его задержали. Впоследствии условный срок оппозиционера заменили на реальный – больше 3 лет.
- В конце марта политик объявил голодовку, чтобы к нему пустили частного врача, ведь у него болела спина.
- 17 апреля врач оппозиционера сообщила, что Навальный находится в критическом состоянии. Из-за низкого количества калия в крови у него может остановиться сердце.
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