Міністерство внутрішніх справ Росії заборонило понад сотні іноземців протягом 40 років в'їжджати на територію країни. Причиною такого обмеження є участь цих людей в акції протесту.

Про заборону на в'їзд у Росію для іноземців видання пише з посиланням на слова начальника управління з питань міграції управління МВС у Москві Дмитра Сергієнка.

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Заборона на в'їзд для іноземців

МВС заборонило в'їзд в Росію на 40 років 122 іноземним громадянам, які взяли участь в акціях протесту в Москві,

– заявив Сергієнко.

Водночас представник відомства не уточнив, в яких саме протестних акціях брали участь ці іноземні громадяни.

Сергієнко повідомив також, що від початку 2021 року міністерство скерувало 10 десять клопотань про визнання небажаним перебування іноземних громадян. Щодо них начебто є інформація про причетність до екстремістської або терористичної діяльності.

Нагадаємо, 21 квітня у Москві відбувся масовий протест на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, люди вийшли на вулиці й інших російських міст. Загалом під час акцій силовики затримали 1 784 людей.

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